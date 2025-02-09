После разговора Трампа и Путина стали известны настоящие планы главы Кремля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже поговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и сообщил, что якобы диктатор хочет остановить гибель людей на фронте.

Путин и Трамп

Впрочем, военный, политолог Кирилл Сазонов советует обратить внимание на "важную мелочь", ведь на самом деле Трамп сказал о том, что ему кажется, что Путин хочет, чтобы люди перестали умирать. То есть, подчеркивает эксперт, речь идет только о догадках американского президента.

"По деньгам, по мобилизации и всем сопутствующим процессам Кремль готов воевать до конца 2025 года. Не внося никаких критичных изменений в свои действия. Выбить ВСУ с Курщины пока не получается, но по Донецкой области российский Генштаб ежедневно докладывает о продвижениях. Иногда врет и торопится, но докладывает. В Кремле верят, что могут дестабилизировать ситуацию в Украине или заблокировать систему западной помощи. И смогут военным путем или дипломатическим выжать из нас те четыре области, которые внесли в свою Конституцию", — заявил Сазонов.

Впрочем, добавляет он, переговоры с Трампом Путин все же приветствует, ведь это красивая картинка для внутреннего потребителя и для мира.

"Мол, мы сильны, мы не в изоляции, со мной даже президент США разговаривает! Великая, блин, страна! Но уступать на этих переговорах бункерная крыса не будет. Будет выдвигать требования, которые по определению невыполнимы. Так что Трамп его пошлет. Сразу или через некоторое время", — считает военный.

Именно поэтому, по его словам, не стоит упиваться мыслями о том, что Трамп и Путин скоро договорятся, а готовиться к жестким боевым действиям в течение всего 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Трамп рассказал о деталях разговора с Путиным.



