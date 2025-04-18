Российские войска осознали, что захватить Покровск в Донецкой области им не удастся. Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

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"Россияне уже не могут игнорировать тот факт, что их наступление в направлении Покровска фактически остановлено. Они вплотную подошли к городу, увидели его, но зайти туда — не смогут. Следовательно, обстрелы города будут продолжаться, однако активный прорыв — исключен. Сейчас возникает новый вопрос: какое направление теперь станет для них приоритетным?", —

Дикий также подчеркнул, что на сегодняшний день одной из самых горячих точек фронта является Лиманское направление. Там российские силы достигли относительно наибольшего прогресса.

"Еще недавно в сложном положении был Купянск — он оставался под серьезной угрозой. Однако за последнюю неделю ситуация там изменилась: наши подразделения провели серию удачных контрнаступлений вблизи города. Теперь же тяжелее всего — на Лиманском направлении. Нам банально не хватает ресурсов, чтобы полностью сдержать натиск врага", — пояснил он.

По словам аналитика, возникает критический вопрос: где найти резервы для усиления этого направления, не ослабив другие участки фронта.

"Усилить Лиман — значит забрать силы из других зон. А это уже риск: выдержит ли фронт там, откуда мы что-нибудь уберем", — подытожил Евгений Дикий.

"Комментарии" уже писали, что Китай имеет собственный интерес в продолжении войны между Россией и Украиной, поэтому не спешит вмешиваться в нынешнюю патовую ситуацию. Пекину выгодно, чтобы Россия, США и Европа были заняты конфликтом и меньше сосредотачивались на сдерживании его влияния в других регионах мира.