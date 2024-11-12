После победы Трампа в ЕС поняли важную вещь: как это поможет Украине

Визит Жозепа Борреля, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, в Киев стал важным сигналом поддержки Украины, отметил в эфире Freedom президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

Жозеп Боррель

По его словам, этот визит является сигналом, демонстрирующим поддержку Украины. Это также, возможно, свидетельство того, что Дональд Трамп на самом деле не так страшен, как его представляли ранее, добавил политолог.

"И фразы, которые звучат достаточно приятно для нашего уха, о "красных линиях", которые нужно стирать, так их нужно было стирать гораздо раньше, и хотя бы сейчас это начать делать. Будет ли этот процесс начат? Ну, посмотрим, потому что в этих словах я хотел бы увидеть следующий, если хотите, сигнал о том, что Европа берет на себя ответственность хотя бы на данный момент и понимает, что безопасность Европы под угрозой, и что нужно самой Европе браться за свое будущее. И не смотреть в сторону Соединенных Штатов с тем, что вот Соединенные Штаты помогут, вот они дадут больше денег", — сказал Лесной.

При этом политолог подчеркнул, что в настоящее время наступает "эпоха прагматизма и повышения ставок" в политике ЕС и рост ответственности европейских лидеров за безопасность региона.

По мнению президента аналитического центра, с момента, когда стало ясно, что Трамп может выиграть президентские выборы в США, Евросоюз пережил несколько стадий: от шока до осознания необходимости действовать.

“Мне кажется, действенная коммуникация будет, когда Трамп, во-первых, перейдет из статуса избранного президента в президенты. Это после инаугурации. И когда будет не мифическая или предсказуемая команда, о которой сейчас очень много говорят, а уже реальная команда, которая закатает рукава и заработает. Вот тогда, мне кажется, вот эти коммуникации будут жесткими, но очень важными", — сказал Лесной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может объявить дату прекращения огня в Украине.



