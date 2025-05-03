Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что после достижения полного прекращения огня Украина может оказаться один на один с Россией, поскольку союзники могут выйти из мирных переговоров.

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В частности, Соединенные Штаты неоднократно заявляли о возможности прекращения своего участия в мирном процессе в отношении Украины. В ходе общения с прессой Зеленский подтвердил, что получал сигналы от американских партнеров о том, что после установления перемирия США могут покинуть Киев и Москву наедине за столом переговоров.

Президент отметил, что достижение подлинного мира для Украины является чрезвычайно сложной задачей. Сам факт прекращения огня, который является лишь первым этапом, требует больших усилий. Далее появятся вопросы, касающиеся территориальных споров, санкций и других сложных аспектов. Зеленский отметил, что некоторые страны осознают всю сложность этих задач и потому предлагают, чтобы после достижения прекращения огня Украина самостоятельно вела переговоры с Россией.

Однако глава государства также отметил, что страны Европы будут оставаться рядом, поскольку вопросы, связанные с Украиной и ее безопасностью, имеют глобальное значение. В то же время, Зеленский не уверен в решимости США продолжать участие в переговорах после достижения прекращения огня.

Портал "Комментарии" писал, что очередная инициатива российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого перемирия на 9 мая не должна оборачиваться проблемой для Сил обороны Украины на поле боя, отметила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасияли.