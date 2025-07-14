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После переговоров с Китаем в Кремле высказались о войне в Украине и отношениях с США

РФ и КНР обсудили ситуацию в Украине и диалог с Соединенными Штатами

14 июля 2025, 08:10
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Клименко Елена

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая провели встречу в Пекине, в ходе которой обсудили отношения с Вашингтоном и перспективы завершения войны в Украине. Об этом сообщили официальные представители обоих государств, передает Reuters.

После переговоров с Китаем в Кремле высказались о войне в Украине и отношениях с США

Фото: из открытых источников

Представляющий Кремль министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван I накануне заседания глав МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В заявлении МИД России отмечено, что стороны уделили внимание ситуации вокруг Украины, а также обменялись мнениями по диалогу с США.

"Была подчеркнута необходимость более тесной координации позиций на глобальной арене, в частности, в ООН, Совете Безопасности, ШОС, G20, БРИКС и АТЭС", — говорится в заявлении.

МИД Китая в свою очередь отметил, что контакт между Пекином и Москвой направлен на взаимную поддержку в сложной международной среде и укрепление стратегического партнерства на фоне глобальной нестабильности.

"Цель контактов — взаимное развитие, а также совместное реагирование на вызовы современного мира", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Напомним, что недавно глава Северной Кореи Ким Чен Ын снова подтвердил свою поддержку действий Кремля в войне против Украины. Это произошло во время визита Сергея Лаврова в Пхеньян.

Как уже писал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин надеялся, что США без сопротивления согласятся на его амбиции по отношению к Украине. Он ошибочно полагал, что сможет легко влиять на Дональда Трампа. Однако реальность оказалась иной, отметил специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.



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