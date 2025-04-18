После Пасхи Украина может получить катастрофический сценарий: подробности

Украина сейчас двигается не по слишком оптимистичному сценарию, считает политолог Виктор Шлинчак. По его словам, чтобы он не стал катастрофическим, "после Пасхи" нужно реально браться за ум, особенно тем, от чьих решений зависит дальнейшая обороноспособность страны.

Украина

По его словам, США не просто выходят из переговоров. Эксперт убежден, что команда президента США Дональда Трампа будет делать вид, что не замечает войны в Европе.

"И второй рукой постарается найти механизмы, которые дадут возможности экономических взаимозачетов с Москвой. До какого-то броска, пока кремлевцы не надорвутся. Россия будет бомбить еще сильнее, чтобы давить психологически и истощая наше ПВО. С вооружением – дай бог – чтобы нам его хотя бы продавали", — подчеркнул политолог.

В этой ситуации, по его мнению, власти должны мобилизовывать внутренний ресурс общества. При этом эксперт признал, что в ситуации, когда существует значительное недоверие, это сделать трудно, но необходимо, потому что сама по себе власть не сможет ничего сделать.

"В этот критический момент в принципе должен быть сформирован какой-то стратегический Совет, где президент будет слышать не паркетные спичи, а вместе с другими участниками политических и экономических процессов, будет вырабатывать стратегии нашего совместного выживания как нации", — говорит Шлинчак.

По его мнению, в этот Совет должны попасть те, кто уже доказывал свою эффективность на отдельных участках работы, а также те, кто приобрел опыт за время войны.

"Не вижу проблемы, если рядом будут сидеть и "патриотические олигархи", и нынешние менеджеры (если у них есть видение), и представители бизнеса, и представители местного самоуправления, и представители гражданского общества, и духовенство", — говорит политолог.

По его словам, у Украины есть временный запас в 3-4 месяца, чтобы сформулировать задачи и начать работать по разным направлениям, чтобы усилить способность к обороне.

"К осени Россия войдет в, по их мнению, "заключительный этап СВО", и нам нужно быть максимально к этому готовыми", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин поставил все на летнюю кампанию против Украины.



