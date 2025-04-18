После Пасхи Украина может получить катастрофический сценарий: подробности

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Ткачик Олеся
Украина сейчас двигается не по слишком оптимистичному сценарию, считает политолог Виктор Шлинчак. По его словам, чтобы он не стал катастрофическим, "после Пасхи" нужно реально браться за ум, особенно тем, от чьих решений зависит дальнейшая обороноспособность страны.
Украина
По его словам, США не просто выходят из переговоров. Эксперт убежден, что команда президента США Дональда Трампа будет делать вид, что не замечает войны в Европе.
В этой ситуации, по его мнению, власти должны мобилизовывать внутренний ресурс общества. При этом эксперт признал, что в ситуации, когда существует значительное недоверие, это сделать трудно, но необходимо, потому что сама по себе власть не сможет ничего сделать.
По его мнению, в этот Совет должны попасть те, кто уже доказывал свою эффективность на отдельных участках работы, а также те, кто приобрел опыт за время войны.
По его словам, у Украины есть временный запас в 3-4 месяца, чтобы сформулировать задачи и начать работать по разным направлениям, чтобы усилить способность к обороне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин поставил все на летнюю кампанию против Украины.
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