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После обстрела Украины к Трампу пришло прозрение: с каким предложением срочно обратился к Мерцу

The Wall Street Journal пишет о том, что после обстрела Украины Трамп сам позвонил Мерцу и предложил 5 Patriot для Киева как можно скорее

16 июля 2025, 11:40
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Кравцев Сергей

После очередной серии российских ударов по Украине президент США Дональд Трамп сам позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. В разговоре он поддержал инициативу немецкого лидера по помощи Киеву, чем удивил его. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

После обстрела Украины к Трампу пришло прозрение: с каким предложением срочно обратился к Мерцу

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что изменение позиции Трампа относительно предоставления военной помощи Украине стало результатом длительного давления со стороны европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб установил дружеские отношения с Трампом во время гольф-турнира во Флориде, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте регулярно присылал ему одобрительные сообщения. В неформальном тоне он даже в шутку назвал Трампа "папочкой".

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с Трампом в Белом доме в июне, после чего почти каждую неделю общался с ним по телефону.

Во время одного из таких разговоров, 3 июля, Мерц выступил с предложением приобрести для Украины две системы ПВО Patriot — после того, как США остановили военную помощь Киеву.

Как отмечает WSJ, Трамп, скорее всего, не был проинформирован о приостановлении помощи, поэтому прямо во время разговора обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету: "Пит, что происходит?".

Через несколько дней, увидев разрушения в результате очередной атаки РФ на Украину, Трамп сам позвонил Мерцу и не только согласился на его предложение, но и предложил поставить пять систем Patriot вместо двух.

По информации издания, такой шаг Трампа стал неожиданностью для немецкого канцлера. Он понял, что президент США начал терять терпение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Мерц сразу согласился на покупку пяти комплексов, хотя для этого ему еще придется найти необходимое финансирование вместе с европейскими партнерами.

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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/the-european-charm-offensive-that-helped-turn-trump-against-putin-4a1907f5?mod=hp_lead_pos8
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