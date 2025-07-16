После обстрела Украины к Трампу пришло прозрение: с каким предложением срочно обратился к Мерцу

После очередной серии российских ударов по Украине президент США Дональд Трамп сам позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. В разговоре он поддержал инициативу немецкого лидера по помощи Киеву, чем удивил его. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что изменение позиции Трампа относительно предоставления военной помощи Украине стало результатом длительного давления со стороны европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб установил дружеские отношения с Трампом во время гольф-турнира во Флориде, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте регулярно присылал ему одобрительные сообщения. В неформальном тоне он даже в шутку назвал Трампа "папочкой".

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с Трампом в Белом доме в июне, после чего почти каждую неделю общался с ним по телефону.

Во время одного из таких разговоров, 3 июля, Мерц выступил с предложением приобрести для Украины две системы ПВО Patriot — после того, как США остановили военную помощь Киеву.

Как отмечает WSJ, Трамп, скорее всего, не был проинформирован о приостановлении помощи, поэтому прямо во время разговора обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету: "Пит, что происходит?".

Через несколько дней, увидев разрушения в результате очередной атаки РФ на Украину, Трамп сам позвонил Мерцу и не только согласился на его предложение, но и предложил поставить пять систем Patriot вместо двух.

По информации издания, такой шаг Трампа стал неожиданностью для немецкого канцлера. Он понял, что президент США начал терять терпение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Мерц сразу согласился на покупку пяти комплексов, хотя для этого ему еще придется найти необходимое финансирование вместе с европейскими партнерами.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: Трамп поставил Европу перед выбором, теперь отступать некуда.



