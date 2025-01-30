После мирного соглашения последует новый этап войны: в Офисе президента насторожили прогнозом

Россия не прекратит агрессию против Украины, вне зависимости от того, какие мирные договоренности ей будут предлагать. Планы Кремля по Украине остаются неизменными, но их можно скорректировать, если принять необходимые меры, заявил в комментарии 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ

По его убеждению, даже в случае подписания мирного или временного соглашения Кремль не будет соблюдать его условия, как это было с предварительными договоренностями. Однако, по его словам, остановить Путина возможно, выполнив три ключевых шага.

При этом Подоляк уверен, что Россия может использовать любой повод для начала нового этапа войны. Чтобы этого предотвратить, необходимо в первую очередь внедрить максимально жесткие санкции, включая полный эмбарго. Вторым условием является частичное разоружение России, что станет возможным только в случае поражения в войне. И третье условие заключается в предоставлении Украине и странам бывшего СССР надежных гарантий безопасности, в том числе закрытого неба и размещения ракетных баз.

"Если это все не реализуют, поверьте мне, Россия продолжит атаковать. Она сможет существовать еще некоторое время в таком состоянии, как сегодня, если будет внешняя масштабная война. Как только война закончится – они разорвутся изнутри. Чтобы понять это, нашим партнерам осталось еще немного ", – подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, Россия может работать только в состоянии постоянной войны – как в открытой фазе, так и в гибридной форме. Если активные боевые действия в Украине прекратятся, Кремль может начать новый этап агрессии против европейских стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о неприемлемых условиях, которые РФ выдвигает Украине.



