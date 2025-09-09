После массированного удара РФ по Донбассу Украина обратилась с требованием к партнерам

Украина информирует международных партнеров об убийстве Россией 21 человека в поселке Яровая Донецкой области и ожидает решительной реакции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Удар по Донецкой области. Фото: из открытых источников

Министр рассказал, что по меньшей мере 21 гражданское лицо погибло и более двух десятков были ранены в результате варварского прямого российского удара авиабомбой по обычным людям, которые стояли в очереди за пенсиями в поселке Яровая Донецкой области.

"Это ужасное преступление требует мирового осуждения и решительных действий. Мы призываем мир немедленно высказаться и действовать. Мы обращаемся к европейским партнерам, Соединенным Штатам, членам G20 и всем, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, с призывом принять меры", – призвал министр иностранных дел.

Украина информирует всех партнеров и международные организации о деталях этого преступления. Киев ожидает мощные реакции.

Андрей Сибига отметил, что российские преступники должны предстать перед правосудием за это и другие преступления. Потому что получается так, что российская пропаганда заявляет, что якобы "спасает" людей на Донбассе, но на самом деле она сбрасывает мощные авиабомбы на тех, кто пришел получить пенсии. Россия несет только смерть, ужас и разрушение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Телеграмм кадры трагического удара российских войск авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. В результате удара погибли более 20 гражданских граждан.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая на Донетчине. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал украинский лидер.



