После летнего провала Россия готовит новое наступление: куда полезет кремлевская орда

Летняя наступательная операция российских войск в Украине потерпела неудачу. По сути силы РФ не смогли продвинуться дальше и остаются на тех же позициях. В то же время высока вероятность, что осенью наступательные действия со стороны российской армии возобновятся. Об этом в комментарии Главреду сообщил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины Олег Жданов.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

По словам Жданова, в течение трех летних месяцев оккупанты смогли захватить лишь незначительную часть украинских территорий.

"Перед российскими войсками стояла только одна задача — политическая: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это была задача минимум. Максимум — захват Запорожья", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что существует важное обстоятельство, вызывающее сомнение в том, что наступление РФ завершилось с концом лета.

"Наша разведка сообщала, что должна появиться 160-тысячная группировка вражеских сил, которую Россия создала как резерв. Именно на него противник планировал опираться во время летне-осенней наступательной операции. Сейчас разведка не предоставляет новой информации, но возникает вопрос: где делись эти 160 тысяч российских военных?", — отметил Жда.

По его мнению, вероятность того, что осенняя наступательная операция, которую Россия анонсировала на середину сентября, все же начнется достаточно высока.

Чтобы понять, в каких направлениях противник постарается действовать осенью, достаточно проанализировать карту и статистику.

"Россия пытается осуществить нереальное — создать большие "клешни", подобные тем, что были в 2022-2023 годах, особенно в районе Лисичанска и Северодонецка. Тогда войска РФ пытались охватить нашу группировку, но в результате вынуждены были идти прямым штурмом, испытывая серьезные потери. сценарий: через Лиман выйти на север Северодонецка, а с южной стороны, обойдя Покровск, прорваться к административной границе Донецкой области.

Жданов подчеркнул, что для реализации такого плана России требуется значительная группировка сил — не менее полумиллиона военных, обеспеченных тяжелой техникой и вооружением.

"С одной стороны, летняя фаза наступления российских войск провалилась, ведь обретение 100-200 квадратных километров нельзя считать результатом. Война всегда преследует политические цели и является продолжением политики, только более жесткими и агрессивными методами. С другой стороны, в осенней наступательной кампании России остаются свои особенности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска продолжают наступательные действия на Лиманском направлении , пытаясь перехватить контроль над логистическими путями Сил обороны, и уже подошли к Лиману на расстояние около 7 км. Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"На Лиманском направлении хороших прогнозов пока нет. В первую очередь враг работает над контролем наших логистических путей, в результате чего может продвигаться. Последние дни активно работает севернее города и приблизился к Лиману на расстояние 7 км", — отметил он.