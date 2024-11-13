У Украины есть возможность исправить ситуацию с войной до 20 января 2025 года, считает военный Денис Ярославский. После этого, по его мнению, война рискует перейти в состояние замороженного конфликта еще на пять лет.

Дональд Трамп

Ярославский подчеркивает, что почти три года Украина пыталась создать коалицию внешних партнеров, но не достигла единства политических сил внутри страны. Вместо реальной борьбы с коррупцией, отмечает военный, украинцы, например, обвиняли Викторию Спартц в распространении кремлевских нарративов.

Кроме того, добавил военный, Украина не смогла создать современную роботизированную армию; в армии до сих пор ведут записи в устаревших советских журналах. Военные администрации не стали полноценными военными структурами, продолжая тратить ресурсы на второстепенные проекты.

"Жизнь на западе и востоке Украины не просто отличается – она превратилась в две параллельные реальности. Наши партнеры, особенно команда Трампа, это замечают. Действительно ли вы думаете, что они не видят переполненные парковки ресторанов в Киеве? – спрашивает Ярославский.

При этом он рассказал о рисках для Украины, если будет принято решение заморозить войну.

"Если нас заморозят, у нас останется максимум пять лет, чтобы стать вторым Израилем – монолитным, мощным и современным государством. В противном случае, после завершения каденции Трампа мы рискуем потерять свое существование", — заявил Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сначала Трамп попытается решить вину в Украине мирным способом. Если Россия, КНДР или Иран не согласятся, то он сможет реализовать свои амбициозные планы силовым способом.



