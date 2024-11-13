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После каденции Трампа Украина может перестать существовать: заявление военного

Худшим вариантом для Украины является сценарий замораживания войны

сегодня, 09:48
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Ткачик Олеся

У Украины есть возможность исправить ситуацию с войной до 20 января 2025 года, считает военный Денис Ярославский. После этого, по его мнению, война рискует перейти в состояние замороженного конфликта еще на пять лет.

После каденции Трампа Украина может перестать существовать: заявление военного

Дональд Трамп

Ярославский подчеркивает, что почти три года Украина пыталась создать коалицию внешних партнеров, но не достигла единства политических сил внутри страны. Вместо реальной борьбы с коррупцией, отмечает военный, украинцы, например, обвиняли Викторию Спартц в распространении кремлевских нарративов.

Кроме того, добавил военный, Украина не смогла создать современную роботизированную армию; в армии до сих пор ведут записи в устаревших советских журналах. Военные администрации не стали полноценными военными структурами, продолжая тратить ресурсы на второстепенные проекты.

"Жизнь на западе и востоке Украины не просто отличается – она превратилась в две параллельные реальности. Наши партнеры, особенно команда Трампа, это замечают. Действительно ли вы думаете, что они не видят переполненные парковки ресторанов в Киеве? – спрашивает Ярославский.

При этом он рассказал о рисках для Украины, если будет принято решение заморозить войну.

"Если нас заморозят, у нас останется максимум пять лет, чтобы стать вторым Израилем – монолитным, мощным и современным государством. В противном случае, после завершения каденции Трампа мы рискуем потерять свое существование", — заявил Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сначала Трамп попытается решить вину в Украине мирным способом. Если Россия, КНДР или Иран не согласятся, то он сможет реализовать свои амбициозные планы силовым способом.




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Источник: https://www.facebook.com/100009523613366/videos/542306541845717
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