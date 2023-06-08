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После гибели под Бахмутом у украинского воина родился ребенок

О печальной и радостной новостях сообщили его боевые побратимы

сегодня, 22:14
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Автор:

Константин Куликов

Уже после гибели под Бахмутом у воина 3 штурмовой бригады родилась дочь, появления которой он ожидал во время боев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал прославленной бригады.

После гибели под Бахмутом у украинского воина родился ребенок

Денис "Трейн"

"Сегодня у нашего друга Дениса "Трейна", командира третьей роты 1 штурмового батальона родилась дочь, — сообщают боевые побратимы. — Трейн погиб 21 апреля во время героической обороны Бахмута. Он очень ждал рождения дочери и воевал за то, чтобы она росла в свободной Украине".


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На фото, опубликованном бригадой, видно, что девочка весит 3950 грамм, ее рост — 56 сантиметров.

"Наша обязанность – поддерживать семью Трейна и закончить эту войну окончательной победой. Ради мирного будущего для всех украинских детей. Мы воюем за будущее наших детей", — добавляют азовцы.

3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) — подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное 9 марта 2022 на базе подразделения территориальной обороны "Азов", которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения 2022 года; 26 января 2023 года преобразован в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ранее известен как ССО "Азов". Участвует в обороне Бахмута и контрнаступлении на Бахмутском направлении.

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