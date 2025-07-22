После этого Путину перехочется воевать: назван наиболее эффективный удар по Кремлю

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что самым мощным инструментом давления на Россию являются не только санкции в традиционном понимании, но прежде всего современное вооружение, которое может коренным образом изменить ход войны. В интервью Obozrevatel дипломат убежден, что войну с Кремлем дипломатическими методами уже не остановить, и полностью согласился с соответствующим заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца.

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По мнению Огрызко, ключевым фактором сдерживания агрессора должно стать расширение военной помощи Украине. В частности, речь идет о передаче дальнобойных ракет, способных поражать цели на расстоянии до тысячи километров.

"Представим, что у Украины есть сотни таких ракет. Мы могли бы выводить из строя логистику, военные склады, производства – всю инфраструктуру за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Это было бы не символическое наказание, а реальная потеря для врага", – пояснил он.

По словам Огрызко, именно такая демонстрация силы станет "самой эффективной санкцией" против РФ. Именно после этого, по его прогнозам, Россия может задуматься, стоит ли дальше поддерживать боевые действия, пора ли остановить эскалацию.

Однако дипломат также обратил внимание на важную ошибку в риторике – часто путают "прекращение огня" и "мирное соглашение". По его убеждению, эти понятия имеют принципиальную разницу.

"Когда раздаются заявления о необходимости достичь мирного соглашения за 50 дней – это либо наивность, либо попытка навязать Украине капитуляцию. Тем более что в западных столицах никто не готов говорить о поражении России", – подчеркнул Огрызко.

При этом, отмечает он, даже прекращение огня представляет угрозу для Кремля. Поскольку только боевые действия остановятся, на освобожденные территории могут быть введены силы НАТО.

"А это мгновенно разрушит все планы Москвы – как скорые, так и ползучие. И именно этого Путин допустить не может", – резюмировал эксминистр.

Как уже писал портал "Комментарии", командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевсовета и советник оборонного комитета Верховной Рады Юрий Федоренко в своем Facebook сообщил, что в ночь на 21 июля Россия совершила атаку на Украину более 450 воздушными средствами. При этом 427 дронов не достигли цели — это свидетельствует о высоком уровне работы украинской противовоздушной обороны.