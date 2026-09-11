После этого месяца Украину ждут самые страшные атаки Путина: эксперт ошеломил угрозой

Россия может согласиться на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, однако такая пауза вряд ли будет продолжаться всю зиму. По оценке главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, наиболее вероятный период такого "энергетического перемирия" — до середины декабря. Кремль может использовать это время не только для дипломатической игры, но и для накопления ракет и других способов поражения.

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"Окно возможностей для функционирования именно "энергетического перемирия" будет где-то до второй половины декабря", — отметил Чаленко.

Эксперт связывает возможную паузу с международным политическим календарем. По его оценке Владимир Путин заинтересован в использовании контактов с президентом США Дональдом Трампом, а также во встречах на крупных международных площадках. В частности, речь идет о саммитах АТЭС и G20. Кремль может попытаться использовать этот период для демонстрации готовности к деэскалации и возвращения Путина к активной международной дипломатии.

В то же время Чаленко предполагает, что после завершения этого периода Россия может снова перейти к масштабным атакам на украинскую энергетику. Потенциальная пауза позволит Москве пополнить запасы вооружений, поэтому рассматривать ее как гарантию безопасной зимы не стоит.

Для Украины даже несколько месяцев без систематических ударов может стать важным резервом времени. Его можно использовать для ремонта и дополнительной защиты энергетических объектов, а также для пополнения запасов боеприпасов для систем ПВО.

"Даже эти несколько месяцев позволят доработать, насколько есть возможность, нашу энергетическую систему, а также накопить сами ракеты Patriot в какие-то адекватные объемы", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что полномасштабная война России против Украины нанесла экономике Польши ущерб на сумму более 100 млрд евро. Подобные подсчеты приводит польское государственное статистическое управление, сообщает TVP World.