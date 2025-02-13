Американский президент Дональд Трамп пытается формировать события, но на самом деле никто не видел его “план мира”, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. При этом он убежден, что такого плана не будет ни через месяц или два.

Мир с Россией

По его словам, Дональд Трамп делает громкие заявления, которые никак не связываются с нитями реальности. Украина и Россия не найдут точек соприкосновения по причине их отсутствия, говорит эксперт. При этом он убежден, что Украина никогда не согласится на “перемирие” по нынешней линии боевого столкновения, равно как и Россия, особенно с отпавшим куском Курской области.

"Как будет происходить разделение зон контроля? По линии боевого столкновения? Серьёзно? Или этот вопрос требует более глубокой проработки ни одного дня, а месяцев! А за месяцы многое, что может измениться… Произойти нечто удивительное и вот, внезапно, у России отваливается ещё одна область", — говорит эксперт.

Тем более, подчеркивает Коваленко, что президент Украины готов говорить с Дональдом Трампом на тему добычи редкоземельных металлов, идёт на шаг усиливающий позиции страны в вопросах восстановления суверенитета и представляющий прямой бизнес-интерес самого 47-го президента США.

Правда, говорит эксперт, пока не понятно, понимает ли Дональда Трамп, что, достигнув “перемирия” Россия продолжит вооружаться, и он станет не президентом, который получил Нобелевскую премию мира за “ничто”, а президентом, который мог предотвратить, но приблизил Третью мировую войну.

"Его запомнят именно таким – низкоэффективным и самым недееспособным", — заявил Коваленко.

По его мнению, говорить с уверенностью можно только о ом, что война между Украиной и Россией не закончится в этом году, она не закончится никогда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину якобы поделили еще год назад.



