The New York Times сообщает, что Россия усиливает масштабные обстрелы Украины в дни, которые совпадают с ключевыми международными событиями или переговорами. Журналисты обратили внимание на то, что интенсивность атак растет именно накануне или сразу после важных геополитических сигналов.

Российские атаки по Украине

Так, ракетный удар по зданию Кабинета Министров в Киеве произошел лишь спустя три дня после встречи европейских лидеров в Париже, где обсуждался вопрос возможной отправки войск в Украину после завершения войны.

Анализ, проведенный NYT, показал закономерность: после пяти из шести телефонных разговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в период с февраля по июль этого года, россия совершала обстрелы более мощными залпами, чем обычно. Некоторые из них были особенно масштабными.

Аналитики рассматривают это как попытку кремля демонстрировать силу и посылать мировые политические сигналы. Массированные атаки сопровождали не только контакты с Вашингтоном, но и раунды переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

На парадоксальность ситуации указал и сам Трамп: после одного из разговоров он заявил, что беседа с Путиным прошла хорошо, тогда как его жена Мелания сразу заметила, что в это время россияне снова нанесли удар по украинскому городу.

Таким образом Москва фактически использует военные атаки как элемент дипломатии, демонстрируя, что военное давление является неотъемлемой частью ее внешнеполитических сигналов.

