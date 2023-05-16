После Британии еще один союзник согласился предоставить дальнобойные ракеты Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью телеканалу TF1 рассказал, что его страна в рамках нового пакета помощи отправит Украине ракеты дальнего радиуса поражения SCALP-EG. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание E spreso .

Ракеты SCALP-EG установлены на истребителе. Фото из открытых источников

Макрон напомнил, что Франция вскоре отправит в Украину десятки единиц военной техники, включая боевые машины AMX-10RCs, которые классифицируются как колесные танки. Среди предоставленной техники будут и другое военное оборудование, например дальнобойные ракеты SCALP-EG, которые создадут условия для успешного контрнаступления ВСУ. Президент Франции озвучил это после того, как его навестил президент Украины Владимир Зеленский.

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Напомним, что 11 мая стало известно о том, что Великобритания согласилась отправить в Украину крылатые ракеты с большой дальностью поражения Storm Shadow.

Французские ракеты SCALP-EG, это те же британские Storm Shadow, которые производятся на совместном производстве двух стран, однако имеют разные названия. Эти ракеты в основном устанавливают на истребители и запускают с воздуха. Дальнобойные ракеты могут уничтожать цели на расстоянии более 250 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль угрожающе отреагировал на прибытие в Украину нового дальнобойного оружия из Великобритании. В России заявили, что на такие действия "нужен адекватный ответ".

Также "Комментарии" писали о самолетах Франции и Германии, которые приблизились к границам России. После этого появилась реакция минобороны РФ, где заявили, что подняли в атмосферу свои истребители Су-27.