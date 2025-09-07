После атаки РФ в Киеве загорелось здание Кабмина: что известно (ФОТО)

В Киеве в результате очередной атаки России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета Министров. На месте работают спасатели.

В Киеве пожар после атаки России. Фото из открытых источников

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Печерском районе Киева возник пожар на верхнем этаже правительственного здания.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте. В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте", — пишет Кличко.

Телеграмм-каналы и ряд СМИ публикуют кадры, на которых видно, как пламя охватило крышу и верхние этажи здания Кабмина. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что, вероятно, произошло повреждение этажа, где расположены помещения премьера Юлии Свириденко или технические помещения. Впоследствии Железняк уточнил, что судя по фото горят 9-10 этаж Кабинета Министров, которые далеко от официальных залов здания.

"Да, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Здания восстановим. Но потерянные жизнь не вернуть", — написала Свириденко и призвала к международному давлению на РФ.

Пожар в здании Кабинета Министров после атаки России

Пожар в здании Кабмина после атаки России

Ранее утром Виталий Кличко информировал о серии взрывов в разных районах Киева, в частности, в Святошинском и Дарницком. По словам мэра, в результате атаки известно по меньшей мере о 18 раненых, пятеро из которых находятся в больницах. Также погибли два человека, годовалый ребенок и молодая женщина.

Атака в ночь на 7 сентября стала одной из самых масштабных за последнее время. Под удар России попали как жилые кварталы, так и правительственные здания.

