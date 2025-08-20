logo

Война с Россией После атаки РФ 20 августа у Зеленского лопнуло терпение: какой ультиматум получили партнеры
После атаки РФ 20 августа у Зеленского лопнуло терпение: какой ультиматум получили партнеры

Российские войска атаковали Украину, выпустив более 60 дронов и одну баллистическую ракету. В результате обстрела среди раненых есть дети.

Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский поделился новыми деталями ночной атаки России, произошедшей с 19 на 20 августа. В своем обращении он акцентировал внимание на последствиях ударов и подчеркнул: международное давление на Кремль должно только усиливаться.

После атаки РФ 20 августа у Зеленского лопнуло терпение: какой ультиматум получили партнеры

Фото: из открытых источников

Как сообщил глава государства, в результате массированного обстрела дронами по городу Ахтырка в Сумской области пострадали 14 человек. Среди раненых — дети, младшему из которых всего пять месяцев, другим — четыре и шесть лет. Семья обратилась за помощью после удара.

Кроме того, в Константиновке Донецкой области в результате авиаудара с КАБов (управляемых авиабомб) было повреждено по меньшей мере пять многоэтажек. Под завалами до сих пор остаются люди — идет поисково-спасательная операция.

Российские силы также ударили по газораспределительной инфраструктуре в Одесской области. В результате вспыхнул масштабный пожар на объекте энергетического сектора. Также обстрелы пострадали Черниговская, Харьковская и Полтавская области. В общей сложности Россия выпустила по Украине более 60 ударных дронов типа "Шахед" и одну баллистическую ракету.

"Эти целенаправленные атаки — это не просто проявление агрессии, а четкий сигнал: Россия не намерена останавливаться. Именно поэтому требуется дальнейшее усиление санкционного давления, новые торговые барьеры и шаги, которые бы заставили дипломатию работать в полную силу", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех международных партнеров за поддержку и отметил, что только совместными усилиями можно гарантировать мир.

"Мы ежедневно работаем вместе со США, странами Европы и всеми, кто заинтересован в стабильности. Украина нуждается в мощных и реальных гарантиях безопасности, которые обеспечат не временное, а настоящее и долговременное прекращение войны", — подытожил президент.

Как уже писали "Комментарии", 18 августа президент США Дональд Трамп неожиданно прервал важные переговоры в Вашингтоне, которые он вел вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским и представителями Европейского Союза, чтобы совершить телефонный звонок лидеру России Владимиру Путину.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15689
