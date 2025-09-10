После атаки БПЛА в Польшу Украина срочно озвучила ультиматум партнерам: детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал случай, когда российские дроны во время массированной атаки на Украину проникли на территорию Польши. Он подчеркнул, что слабая реакция сейчас лишь подтолкнет Россию к дальнейшей агрессии и призвал разрешить использование систем противовоздушной обороны (ПВО) соседних государств для отражения воздушных угроз в воздушном пространстве Украины. Об этом Сибига сообщил в социальных сетях.

Фото: из открытых источников

"Проникновение российских беспилотников в Польшу в ходе масштабной атаки свидетельствует о росте ощущения безнаказанности Путина, который до сих пор не понес должного наказания за свои преступления", — отметил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин продолжает разжигать конфликт, расширяя военные действия и проверяя устойчивость Запада. Чем дольше его агрессия остается без жесткого ответа, тем опаснее становится его курс.

"Недостаточный ответ сейчас только провоцирует Москву на дальнейшие удары — это значит, что ракеты и дроны могут долетать еще глубже в Европу", — предупредил Сибига.

По его словам, сейчас пора принять решение, которое позволит привлечь ПВО соседних стран для перехвата вражеских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, особенно вблизи границ НАТО. Это важно для обеспечения коллективной безопасности региона.

Министр также призвал партнеров срочно усилить украинские системы противовоздушной обороны, чтобы более эффективно противостоять растущему количеству атак со стороны России.

Кроме того, Сибига отметил необходимость усиления санкций против РФ без промедления.

"Путин начнет серьезно относиться к мирным переговорам только под мощным трансатлантическим давлением. Остановить российскую военную машину можно только решительными действиями, а не слабостью", — подытожил министр.

Как уже писали "Комментарии", Франция не меняет своей позиции по поддержке Украины, несмотря на сложную политическую ситуацию внутри страны. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил министр по делам Европы Бенжамин Хаддад.