После Аляски Путину будет уже не до имперских требований: раскрыт новый замысел США
commentss НОВОСТИ Все новости

После Аляски Путину будет уже не до имперских требований: раскрыт новый замысел США

На переговорах Соединенные Штаты, вероятно, постараются добиться возвращения Украине отдельных стратегически важных территорий.

12 августа 2025, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Дональд Трамп во время возможных переговоров намерен добиться возвращения Украине в ряд важных регионов. Хотя конкретные территории пока не названы, эксперты предполагают, что речь идет о Херсонской и Запорожской области из-за их стратегического и экономического значения.

Фото: из открытых источников

Эти регионы играют ключевую роль благодаря своему расположению — они обеспечивают выход к Черному морю и реке Днепр, что делает их важными для экспорта и обороны. Согласно отчету ISW, Черноморское побережье имеет огромное значение для украинской экономики, в частности, в аграрном секторе и добыче полезных ископаемых. Открытие России на эти территории дает ей доступ к значительным ресурсам и доходам от их экспорта, что повышает ценность регионов в контексте переговоров.

Кроме того, река Днепр и прилегающие к ней районы имеют важное военное значение, поскольку она является естественным барьером и оборонной линией. Следовательно, контроль над этими территориями имеет и стратегическое, и экономическое значение для обеих сторон.

Политолог Петр Олещук из КНУ имени Тараса Шевченко считает, что возможные переговоры с Владимиром Путиным не свидетельствуют о реальном желании Кремля уладить конфликт. По его словам, это скорее тактический ход для выигрыша времени, избежание более жестких санкций и улучшения отношений с США и Дональдом Трампом. Олещук подчеркивает, что это часть манипулятивной стратегии Кремля, направленной на затягивание конфликта и сохранение собственных интересов.

Портал "Комментарии" уже писал , что 21 июля российская ракета попала в столовую учебного центра ВСУ во время обеда, когда в помещении находились иностранные добровольцы. По предварительным данным, погибли около 12 военных из разных стран — этот удар стал одним из самых кровавых для иностранцев, воюющих на стороне Украины с начала полномасштабного вторжения, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники среди военных, знакомых с ситуацией.



Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-11-2025
