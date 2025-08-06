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Посланец Путина на переговорах в Стамбуле заявил, что Украина "отказалась" от обмена пленными

В Украине заявление Мединского назвали фейковым

6 августа 2025, 23:49
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Лиля Воробьева

  Руководитель российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что третий масштабный обмен пленными якобы не стартовал из-за "отказа Украины от 1000 пленных". Впрочем, это очередная дезинформация со стороны страны-агрессора.

Посланец Путина на переговорах в Стамбуле заявил, что Украина "отказалась" от обмена пленными

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщениях российских медиа, а также в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, российские информационные ресурсы распространили версию о том, что Киев вроде бы избирательно принимает предложенных Россией кандидатов на обмен среди военнопленных.

Пропагандисты утверждают, что Украина уже вроде бы отказалась забрать около тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.

С аналогичным заявлением выступил и Мединский, по словам которого, третий крупный обмен между Россией и Украиной до сих пор не начался именно потому, что Киев не согласился на предложенные условия.

Кроме того, в социальных сетях появилось фейковое "обращение", якобы созданное от имени украинских военнопленных. В нем говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен".

В Центре противодействия дезинформации эти сообщения опровергли, подчеркнув, что речь идет об очередной информационной атаке, направленной на подрыв доверия к обменному процессу.

"Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными", — заявили в ЦПИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посланец Путина рассказал, что Кремль предложил Украине на переговорах. 23 июля, ужина, в Стамбуле закончился новый раунд переговоров Украины и России. После завершения переговоров российская делегация вышла в СМИ. И вот что рассказал Мединский о переговорах.

Также якобы, чтобы сэкономить деньги и время, делегация РФ предложила создать новые группы и работать онлайн. А также снова предложили перемирие на условиях Кремля.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15215
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