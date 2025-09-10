Портников рассказал, почему атакой на Польшу Путин окончательно встал на путь нацистской Германии.

Вызывающая атака России на Польшу может преследовать сразу несколько задач. Об этом подробнее рассказал известный украинский публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников, детально разобравший суть провокации Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, что первое, что стремился Путин – протестировать "красные линии" НАТО. В Кремле хорошо знают, что главная слабость Запада – это не отсутствие оружия или финансов, а политическая воля. В идеале Москва хочет доказать несостоятельность Североатлантического альянса как коллективного института.

Виталий Портников считает, что это испытание адресовано лично Дональду Трампу, публично неоднократно дававшему понять партнерам, что США не гарантируют, что будут воевать в Европе. Для Путина было бы победой показать миру, что глава Белого дома не готов рисковать ради Варшавы или Вильнюса.

"Второе – создание атмосферы страха в Центральной Европе. Террор и угроза войны всегда рождают политические крайности. Ультраправые и ультралевые силы, которые откровенно или скрыто симпатизируют Москве, получают шанс укрепить свои позиции. И тогда Европа все больше будет напоминать континент Орбана, где сотрудничество с Кремлем становится нормой, а солидарность с жертвами агрессии – "роскошью", – отметил публицист.

По его словам, также РФ сознательно идет на провоцирование дискуссии о собственной обороноспособности Европы. Кремль прекрасно понимает: чем больше европейцы будут говорить о необходимости укрепления собственных армий и восстановления оборонной промышленности, тем громче будут звучать голоса об уменьшении помощи Украине.

Виталий Портников отмечает, также Путин делает ставку на подкормку антиукраинских настроений.

"Удар по Польше – это сигнал: война рядом, а украинцы – "напоминание", что война может прийти и в ваш дом. Кремль хочет, чтобы к украинцам относились как к тяжести, а не как к союзникам в борьбе с агрессором", – отметил журналист.

Он отмечает, конечно же, мы должны понимать, что за атакой на Польшу также скрывается старт подготовки к более масштабным агрессивным действиям. В Кремле готовятся к дальнейшему сценарию войны, ведь сначала хотят увидеть действия Вашингтона и Брюсселя. Если ответ НАТО на удар по Польше окажется хилым, это станет для Путина приглашением к еще более дерзким шагам.

"Именно так, шаг за шагом, нацистская Германия проверяла готовность мира реагировать – из Рейнской области, из Судет, из Праги. И каждый раз Запад убеждал себя, что это еще не война, что это еще можно пережить. Теперь Путин действует так же. И от того, хватит ли решимости НАТО ответить на удар по Польше, зависит не только судьба Украины, но и судьба Запада", – констатировал эксперт.

