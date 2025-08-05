Портников рассказал, как Трамп после 8 августа может остановить РФ: санкции здесь не главное

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Всем уже очевидно, что российский диктатор проигнорирует ультиматум президента США Трампа, и война 8 августа не прекратится. Именно после 8 августа у Трампа будут развязаны руки, чтобы не только ударить санкциями по России и ее союзникам, но и принять более радикальные решения. Россия действительно остановится, если Трамп перестанет быть миротворцем-посредником и станет настоящим союзником Украины. Такое мнение высказал публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Журналист отметил, что Украине нужно современное оружие, нужны системы противовоздушной обороны, нужны средства, которые могли бы уничтожать стратегические объекты РФ – превращать в пепел нефтеперерабатывающие заводы, предприятия ВПК, военные аэродромы.
По его мнению, угрозы, которые Кремль транслирует из-за бывшего президента Медведева, — не пустые слова. Это признак реальной готовности к конфронтации с Западом, которая может привести к применению ядерного оружия. И еще вопрос, кто не побоится применить ее первым – Путин или Трамп. От этого зависит и жизнь десятков миллионов американцев, могущих стать жертвами ядерной зимы.
Читайте на портале "Комментарии" — поворотный момент для Трампа: Портников рассказал, почему 8 августа станет решающей датой для мира