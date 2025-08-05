Портников рассказал, как Трамп после 8 августа может остановить РФ: санкции здесь не главное

Всем уже очевидно, что российский диктатор проигнорирует ультиматум президента США Трампа, и война 8 августа не прекратится. Именно после 8 августа у Трампа будут развязаны руки, чтобы не только ударить санкциями по России и ее союзникам, но и принять более радикальные решения. Россия действительно остановится, если Трамп перестанет быть миротворцем-посредником и станет настоящим союзником Украины. Такое мнение высказал публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что Украине нужно современное оружие, нужны системы противовоздушной обороны, нужны средства, которые могли бы уничтожать стратегические объекты РФ – превращать в пепел нефтеперерабатывающие заводы, предприятия ВПК, военные аэродромы.

"Дракон прекращает убивать только тогда, когда у него вырывают зубы. Пока они у него есть – он ими пользуется. Но для этого нужна амбициозная программа помощи Украине. Не договоренности с Европой о покупке американского оружия для нужд Украины, а прямые поставки на миллиарды долларов – бюджетные расходы США. Помощь Украине и крах военных усилий России должны стать приоритетом администрации Трампа. Иначе война продолжится даже после выхода из Белого дома. А самое опасное – будет взорвана национальная безопасность самих США", – отметил журналист.

По его мнению, угрозы, которые Кремль транслирует из-за бывшего президента Медведева, — не пустые слова. Это признак реальной готовности к конфронтации с Западом, которая может привести к применению ядерного оружия. И еще вопрос, кто не побоится применить ее первым – Путин или Трамп. От этого зависит и жизнь десятков миллионов американцев, могущих стать жертвами ядерной зимы.

"И чтобы этого избежать, сегодня не нужны даже усилия американских солдат – нужны обычные деньги. Деньги на помощь стране, сдерживающей общую угрозу. Потому что это угроза не только Украине – это угроза для самих Соединенных Штатов и для их европейских союзников. По-моему, события последних недель это ярко продемонстрировали", – констатировал эксперт.

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