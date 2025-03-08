Портников раскрыл три ключевых пункта плана Трампа по Украине

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Slava Kot
Политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трамп действует в рамках логики своего мировоззрения и хочет добиться остановки огня без гарантий безопасности для Украины. По словам Портникова, Трамп действует по принципу "после меня хоть потоп".
Президент США Дональд Трамп
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение о шагах Трампа по Украине. По его словам, первый шаг – это прекращение огня.
Следующим шагом Портников считает попытку провести выборы, чтобы устранить Зеленского. Как объясняет Портников, Трамп хочет найти человека, который сможет договориться с Путиным.
По его словам, любой следующий президент Украины, если это не Зеленский, столкнется с аналогичной проблемой.
Третьим пунктом плана Трампа Портников назвал длительный переговорный процесс, который не должен завершиться исчезновением Украины, но и не должен закончиться военными действиями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович прогнозирует "бегство Зеленского" из Украины и назвал следующего лидера страны.
Также "Комментарии" писали, что в России не верят в серьезность угроз Трампа.
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