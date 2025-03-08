Портников раскрыл три ключевых пункта плана Трампа по Украине

Политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трамп действует в рамках логики своего мировоззрения и хочет добиться остановки огня без гарантий безопасности для Украины. По словам Портникова, Трамп действует по принципу "после меня хоть потоп".

Президент США Дональд Трамп

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение о шагах Трампа по Украине. По его словам, первый шаг – это прекращение огня.

"Трамп действует вполне логично в рамках своего мировоззрения. У него есть четкий план, который для меня абсолютно понятен. Он стремится добиться прекращения огня на любых условиях, без гарантий безопасности. Ведь он сам не до конца понимает, какие гарантии может реально предоставить", — сказал Портников.

Следующим шагом Портников считает попытку провести выборы, чтобы устранить Зеленского. Как объясняет Портников, Трамп хочет найти человека, который сможет договориться с Путиным.

"Вспомните 2019 год, когда Зеленский становился фаворитом президентских выборов. Его победа вызвала огромное облегчение не только в Москве, где считали, что он капитулирует из непонятных предположений, но и в западных посольствах", — отмечает Портников.

По его словам, любой следующий президент Украины, если это не Зеленский, столкнется с аналогичной проблемой.

Третьим пунктом плана Трампа Портников назвал длительный переговорный процесс, который не должен завершиться исчезновением Украины, но и не должен закончиться военными действиями.

"Цель — затянуть переговоры на время полномочий Трампа. Трамп относится к тем людям, которые действуют по принципу "после меня хоть потоп". Ему нужно воплотить это в жизнь. В этом контексте отказ Украины в помощи, которую она должна получить, является попыткой заставить ее к прекращению огня без всяких условий", — подытожил журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович прогнозирует "бегство Зеленского" из Украины и назвал следующего лидера страны.

Также "Комментарии" писали, что в России не верят в серьезность угроз Трампа.