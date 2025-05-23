Портников объяснил, может ли Трамп реально нажать на Путина

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет реальных инструментов давления на российского диктатора Владимира Путина, которые могли бы заставить Россию закончить войну в Украине.

Трамп не имеет инструментов давления на Путина

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение о возможности Трампа заставить Путина пойти на перемирие. По его словам, у США нет мгновенных средств давления на Россию.

"Каких-то реальных инструментов давления на Путина у Трампа просто нет. У президента США не существует каких-либо экономических инструментов, которые заставили бы Путина быстро завершить российско-украинскую войну", — считает политический обозреватель.

Портников отмечает, что если бы президент США имел такие инструменты давления на Путина, то их бы раньше использовал предшественник Трампа Джо Байден. По его словам, одним из способов заставить РФ пойти на окончание войны – это экономическое давление, однако результат таких действий может наступить после президентства Трампа.

"Есть инструменты экономического давления, которые могут сработать в течение 20-30-х годов 21 века и заставить РФ подумать о приоритетах своего развития с точки зрения войны и мира. Однако это небыстрый путь. Кстати, этот путь может привести к тому, что Трамп уже не будет президентом США, а война будет продолжаться", — пояснил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал два сценария войны после разговора Трампа с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал неожиданную причину, почему Дональда Трампа так раздражает Владимир Зеленский.