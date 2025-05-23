logo

BTC/USD

109356.25

ETH/USD

2572.91

LTC/USD

97.68

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Портников объяснил, может ли Трамп реально нажать на Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Портников объяснил, может ли Трамп реально нажать на Путина

Виталий Портников считает, что Дональд Трамп не способен оказывать давление на Владимира Путина.

23 мая 2025, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет реальных инструментов давления на российского диктатора Владимира Путина, которые могли бы заставить Россию закончить войну в Украине.

Портников объяснил, может ли Трамп реально нажать на Путина

Трамп не имеет инструментов давления на Путина

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение о возможности Трампа заставить Путина пойти на перемирие. По его словам, у США нет мгновенных средств давления на Россию.

"Каких-то реальных инструментов давления на Путина у Трампа просто нет. У президента США не существует каких-либо экономических инструментов, которые заставили бы Путина быстро завершить российско-украинскую войну", — считает политический обозреватель.

Портников отмечает, что если бы президент США имел такие инструменты давления на Путина, то их бы раньше использовал предшественник Трампа Джо Байден. По его словам, одним из способов заставить РФ пойти на окончание войны – это экономическое давление, однако результат таких действий может наступить после президентства Трампа.

"Есть инструменты экономического давления, которые могут сработать в течение 20-30-х годов 21 века и заставить РФ подумать о приоритетах своего развития с точки зрения войны и мира. Однако это небыстрый путь. Кстати, этот путь может привести к тому, что Трамп уже не будет президентом США, а война будет продолжаться", — пояснил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал два сценария войны после разговора Трампа с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал неожиданную причину, почему Дональда Трампа так раздражает Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости