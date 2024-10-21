Портников назвал требование Трампа в случае победы на выборах: Зеленскому оно не понравится

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США лидер республиканцев захочет заменить президента Украины Владимира Зеленского на согласованную с ним кандидатуру.



Зеленский и Трамп. Фото по трансляции CNN

В эфире телеканала "Еспресо" Виталий Портников выразил мнение, что Дональд Трамп может потребовать замены президента Украины.

"Если Трамп победит, то я гарантирую, что он будет требовать замены президента Украины. Он не будет звонить по телефону Зеленскому и убеждать его в чем-то. Трамп будет говорить о Зеленском, как о человеке, который допустил эту войну и что он должен уйти, а также он обязательно будет говорить, кто должен исполнять обязанности президента", – заявил Портников.

Политический обозреватель считает, что в случае победы Трампа на выборах в США лидер республиканцев будет пытаться закончить войну так, как он говорил – через разговор с Путиным. Кроме того, Портников отмечает, что Трамп будет искать человека, который согласится на предложенные условия мирного соглашения с российским диктатором.

"Конечно он вспомнит и Верховную Раду. В частности, кто должен быть Председателем Верховной Рады, чтобы этот человек согласился на то, что они там с Путиным подпишут. Или потребовать провести фейковые выборы с согласованной с ним кандидатурой", — говорит Портников.

По словам политического эксперта, несмотря на такой сценарий, Путин все равно не закончит войну. Портников считает, что российскому диктатору нужно, чтобы в Украине был "хаос".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил Путину нанести удар по Москве. В Кремле отреагировали на слова бывшего президента США.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп в случае поражения на выборах все равно может стать президентом.