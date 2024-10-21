Портников назвал требование Трампа в случае победы на выборах: Зеленскому оно не понравится

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США лидер республиканцев захочет заменить президента Украины Владимира Зеленского на согласованную с ним кандидатуру.
Зеленский и Трамп. Фото по трансляции CNN
В эфире телеканала "Еспресо" Виталий Портников выразил мнение, что Дональд Трамп может потребовать замены президента Украины.
Политический обозреватель считает, что в случае победы Трампа на выборах в США лидер республиканцев будет пытаться закончить войну так, как он говорил – через разговор с Путиным. Кроме того, Портников отмечает, что Трамп будет искать человека, который согласится на предложенные условия мирного соглашения с российским диктатором.
По словам политического эксперта, несмотря на такой сценарий, Путин все равно не закончит войну. Портников считает, что российскому диктатору нужно, чтобы в Украине был "хаос".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил Путину нанести удар по Москве. В Кремле отреагировали на слова бывшего президента США.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп в случае поражения на выборах все равно может стать президентом.
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