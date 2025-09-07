Портников назвал главные задачи Путина: какие планы на Украину

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что ключевая цель российского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы Украина перестала существовать как политическая, экономическая и демографическая проблема для России. Для этого Кремль стремится сократить население украинского государства и лишить его крупных промышленных центров.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Эспрессо" Портников рассказал, что даже если России не удастся полностью оккупировать Украину, стратегия Путина направлена на разрушение ключевых украинских городов.

"Для того чтобы Украина, даже полностью не оккупированная, перестала быть какой-либо политической, экономической и демографической проблемой для Российской Федерации, России нужно, во-первых, уменьшить количество населения Украины примерно до 15 млн из 40 млн. Во-вторых, лишить наше государство промышленных центров, если не удастся его окончательно уничтожить", — пояснил Портников.

По его словам, в планах Кремля уничтожение или присоединение Киева, Харькова, Одессы и Днепра. По мнению Путина, эти города должны либо исчезнуть как крупные украинские мегаполисы, либо стать частью России.

Однако политический обозреватель отметил, что реализация подобных планов для российского диктатора потребует огромных человеческих ресурсов, которых у России нет. Журналист объясняет, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов может рисовать какие-либо карты, но за ними будут стоять сотни тысяч могил россиян. Массовые потери среди мужчин приведут к невозможности восстановления этнического населения, которое и без того уменьшается из-за низкой рождаемости, социальных проблем и алкоголизма.

"Для оккупации столь обширной территории нужно согласиться с тем, что российский народ будет заканчиваться. И гибель такого количества половозрелых мужчин на полях войны ставит на будущее истории российской нации очевидный крест… на агрессивном государстве", — отметил Портников.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 7 сентября потери личного состава России составляют более 1,088 млн. при населении РФ у 143 млн. человек.

