logo

BTC/USD

111103

ETH/USD

4298.77

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Портников назвал главные задачи Путина: какие планы на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Портников назвал главные задачи Путина: какие планы на Украину

Виталий Портников заявил, что главная цель Путина предполагает сокращение населения Украины и разрушение городов-миллионников. Но это несет опасность для самой России.

7 сентября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что ключевая цель российского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы Украина перестала существовать как политическая, экономическая и демографическая проблема для России. Для этого Кремль стремится сократить население украинского государства и лишить его крупных промышленных центров.

Портников назвал главные задачи Путина: какие планы на Украину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Эспрессо" Портников рассказал, что даже если России не удастся полностью оккупировать Украину, стратегия Путина направлена на разрушение ключевых украинских городов.

"Для того чтобы Украина, даже полностью не оккупированная, перестала быть какой-либо политической, экономической и демографической проблемой для Российской Федерации, России нужно, во-первых, уменьшить количество населения Украины примерно до 15 млн из 40 млн. Во-вторых, лишить наше государство промышленных центров, если не удастся его окончательно уничтожить", — пояснил Портников.

По его словам, в планах Кремля уничтожение или присоединение Киева, Харькова, Одессы и Днепра. По мнению Путина, эти города должны либо исчезнуть как крупные украинские мегаполисы, либо стать частью России.

Однако политический обозреватель отметил, что реализация подобных планов для российского диктатора потребует огромных человеческих ресурсов, которых у России нет. Журналист объясняет, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов может рисовать какие-либо карты, но за ними будут стоять сотни тысяч могил россиян. Массовые потери среди мужчин приведут к невозможности восстановления этнического населения, которое и без того уменьшается из-за низкой рождаемости, социальных проблем и алкоголизма.

"Для оккупации столь обширной территории нужно согласиться с тем, что российский народ будет заканчиваться. И гибель такого количества половозрелых мужчин на полях войны ставит на будущее истории российской нации очевидный крест… на агрессивном государстве", — отметил Портников.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 7 сентября потери личного состава России составляют более 1,088 млн. при населении РФ у 143 млн. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польше высмеяли заявления Путина из-за обещаний Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Путин изменил свое мнение по поводу Зеленского. На какой шаг теперь готов Кремль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости