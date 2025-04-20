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Портников назвал главную причину, почему Путину нужно "пасхальное перемирие"

Путин использует "пасхальное перемирие" для сохранения США в переговорах.

сегодня, 14:53
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Автор:
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Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что "пасхальное перемирие" нужно российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы президент США Дональд Трамп не вышел из переговорного процесса. По его словам, это позволит Москве находиться в диалоге с Вашингтоном.

Портников назвал главную причину, почему Путину нужно "пасхальное перемирие"

Виталий Портников о "перемирии" Путина на Пасху. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу причин, почему Путин объявил "пасхальное перемирие". Главная идея состоит в том, что заявление российского диктатора направлено не на Украину, а звучало для США.

"Подход президента Путина заключается в продолжении военных действий, терроре украинских городов и поселков, одновременно ведя переговоры с Трампом, демонстрируя, что нет международной изоляции России, а также американцы готовы к продолжению переговоров с РФ", — заявил Портников.

Политический обозреватель отметил, что именно диалог с США позволяет России избегать международной изоляции. Однако когда Трамп анонсировал возможный выход из переговоров, если не будет прогресса на фронте, то Путин попытался на этом сыграть "перемирием" на Пасху.

"Он понимает, что если Трамп уйдет с переговоров, ситуация вернется к той, которая была до его прихода: война продолжается, Украине помогают европейцы, покупают американское оружие, сами дают оружие, Америка и Европа с ним не разговаривают", – пояснил Портников.

По словам Портникова, Путин постоянно ведет переговоры со спецпредставителем Трампа Виткоффом, которому озвучивает определенные задачи и условия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ISW считают главной задачей "пасхального перемирия" – дискредитация Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который сообщил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc
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