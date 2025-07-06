Порошенко снова не выпустили за границу: подробности

Лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко снова заблокировали выезд за границу. В этот раз он должен был лететь в Мадрид — на съезд испанской Народной партии, а также в Рим — на международную Конференцию по восстановлению Украины. Оба визита были официальными, с персональными приглашениями от чиновников: главы Народной партии Испании Альберто Нуньеса Фейхоо и спикера итальянского парламента.

Порошенко снова не выпустили за границу

Порошенко во время поездки в Черновцы заявил, что дипломатия – это важная часть защиты Украины, и ею должны заниматься профессионалы. По его мнению, нынешняя власть не справляется с международной коммуникацией, особенно США. Он убежден: отсутствие диалога с новой администрацией в Вашингтоне – следствие непрофессионализма и закрытости.



Также, по словам Порошенко, Украина лишилась темпа в отношениях с Европой и Китаем. Он призвал к созданию правительства национального единства, как это сделал Израиль, и предложил возобновить парламентскую дипломатию, в частности, визиты в Конгресс США.



Политик считает, что нужно объединить усилия Украины, ЕС и США для трех стратегических шагов: безграничных поставок современного оружия, жестких санкций против РФ и открытия дверей в НАТО и ЕС для Украины.



Порошенко также обратился к власти с требованием сосредоточиться на борьбе с агрессором, а не с журналистами, активистами и оппозицией.



Европейские партнеры неоднократно обращались к украинским властям с требованием гарантировать права оппозиции, в частности — участие в международной межпарламентской деятельности. На Западе считают, что блокирование иностранных визитов народных депутатов вредит имиджу Украины и усложняет переговоры о вступлении в ЕС.



В суде Порошенко выиграл дело: апелляционная инстанция подтвердила, что пограничники действовали незаконно, когда отказали ему в выезде за пределы Украины еще в марте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ранке 6 июля, около 9:35, российские войска нанесли воздушный удар по городу Кременчуг на Полтавщине. Атака осуществлялась с помощью дронов-камикадзе.