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Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов

Картину настоящего "русского мира" зафиксировали украинские военнослужащие на выбитых позициях армии РФ.

сегодня, 15:22
Автор:
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Slava Kot
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Быт россиян на войне является характерным дополнением к портрету окупантов, демонстрируя их неорганизованность, некачественное обеспечение и низкий моральный уровень. Об очередном примере беспорядка, который по себе оставляют выбитые из укреплений воины из России, рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик. Картину настоящего "русского мира" зафиксировали украинские военнослужащие одного из подразделений, которое помогает оснащать Голик.

Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов

Украинские военные вошли в российские окопы

"Порнографические рисунки маркером на блиндажах и ящиках от боеприпасов, а рядом с этим – письма от детей с Дальнего Востока для неизвестного солдата. Открытки из Бурятии для защитников отчизны", — описывает увиденное Юрий.


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Наряду с привычным хаосом из разбросанных вещей и амуниции, сомнительно пригодной для употребления пищей в ржавых жестянках и аптечками с физически и морально устаревшим наполнением, случились и специфические "артефакты". Открытки с изображением якутских оберегов для мужчин, "мотивационные" пропагандистские новости, распечатанные на обычном принтере, "Сухой армейский душ и забота от женщин Красного Октября и Бабаевской фабрики".

"Ничего и никогда эти солдаты уже не прочтут. И не напишут маркером, как они ненавидят украинцев и поляков. И что главное — никого больше не убьют. Такая же участь ждет и других оккупантов. Так выглядит поражение", — отмечает предприниматель. .

Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 2
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 3
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 4
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 5
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 6
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 7
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 8
Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример «интерьера» российских окопов - фото 9

Юрий Голик вместе с бизнес-партнером Сергеем Стаховским активно поддерживают украинских защитников с 2014 года. Недавно благодаря переданным ими дронам аэроразведке роты Халка удалось зафиксировать стоимостную российскую РЛС "Зоопарк", которую вскоре уничтожили украинские защитники. Также предприниматели собрали команду инженеров-конструкторов и положили начало отечественному производству разведывательных и ударных беспилотников.




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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0UA6erVHVAZoog9v3RhxSw4SuCvduUtptmiVKNobHeR3NTGKNpnHksHDSYHPDVLeVl
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