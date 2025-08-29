Спикер ВМС ВСУ капитан Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на сегодняшний день продолжаются поисково-спасательные работы на месте поражения войсками России одного из кораблей ВМС ВСУ. Также стало известно о втором погибшем.

Поражение корабля ВМС ВСУ: что известно о погибших и пропавших

"К сожалению, у нас уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения, но большинство экипажа в большинстве своем находятся еще со вчерашнего дня в безопасности", — отметил Плетенчук.

