Поражение корабля ВМС ВСУ: что известно о погибших и пропавших
Поражение корабля ВМС ВСУ: что известно о погибших и пропавших

Удар по украинскому военному кораблю: стало известно о двух погибших, других моряков ищут

29 августа 2025, 12:10
Автор:
Недилько Ксения

Спикер ВМС ВСУ капитан Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на сегодняшний день продолжаются поисково-спасательные работы на месте поражения войсками России одного из кораблей ВМС ВСУ. Также стало известно о втором погибшем.

Поражение корабля ВМС ВСУ: что известно о погибших и пропавших

Поражение корабля ВМС ВСУ: что известно о погибших и пропавших

"К сожалению, у нас уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения, но большинство экипажа в большинстве своем находятся еще со вчерашнего дня в безопасности", — отметил Плетенчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны России опубликовало видео, на котором, как утверждается, кадры поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай.

В результате атаки корабль ВМС Украины затонул, говорится в сообщении.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве обороны РФ заявили, что потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, погиб один член экипажа. Это подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"О информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", — заявил Плетенчук. По словам спикера ВМС, подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков.                                                                                                                                                                                             



