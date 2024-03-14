Пора перестать «жевать сопли». Военный предложил эффективное решение по российским КАБам

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Ткачик Олеся
Юрий Касьянов напомнил, что еще 13 июня 1944 года немцы запустили по Лондону первые десять крылатых ракет Фау-1. Тогда половина из них упала после старта, половина – достигла цели, нанеся удар боеголовкой полтонны весом. В общей сложности, по его словам, к концу войны по Британии было запущено более 10 тыс. ракет, из которых только треть преодолела Ла-Манш, но достигшие цели разрушили треть Лондона.
Юрий Касьянов
Фау-1 в то время были весьма совершенными боевыми летающими машинами – две тонны весом, из которых четверть – боевая часть, пульсирующий реактивный двигатель, автопилот, запуск с катапульты, низкая стоимость, массовое производство. Как подчеркнул военный, за полгода немцы в условиях массированных бомбардировок произвели 12 тысяч таких летающих бомб.
По словам Касьянова, если бы сегодня Украина повторила производство ракет Фау-1, то смогла бы ежедневно наносить по позициям врага и по его тылам удары по 200 ракет суммарной мощностью вдвое больше, чем КАБы, которыми враги бомбят Силы обороны.
По его словам, даже богатые американцы вернулись к производству этих простых, дешевых реактивных моторов, разумно полагая, что ударный беспилотник должен быть простым и недорогим средством уничтожения врагов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты активно применяют по позициям Сил обороны управляемые авиабомбы.
Обсуждения
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Гк
сегодня, 19:02
Можна тільки гадати, чи ж замислювався п.Касьянов над тим, наскільки важкою ціллю була б V1 для будь-якої системи ППО, ба навіть ПЗРК. Щоб це собі уявити, можна хоча б ознайомитися з ТТХ ракети в вікіпедії. Підкажу: вона була хай і масовою, але досить таки повільною. досить успішно її збивали тогочасні зенітно-гарматні комплекси