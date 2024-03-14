Пора перестать «жевать сопли». Военный предложил эффективное решение по российским КАБам

Юрий Касьянов напомнил, что еще 13 июня 1944 года немцы запустили по Лондону первые десять крылатых ракет Фау-1. Тогда половина из них упала после старта, половина – достигла цели, нанеся удар боеголовкой полтонны весом. В общей сложности, по его словам, к концу войны по Британии было запущено более 10 тыс. ракет, из которых только треть преодолела Ла-Манш, но достигшие цели разрушили треть Лондона.

Юрий Касьянов

Фау-1 в то время были весьма совершенными боевыми летающими машинами – две тонны весом, из которых четверть – боевая часть, пульсирующий реактивный двигатель, автопилот, запуск с катапульты, низкая стоимость, массовое производство. Как подчеркнул военный, за полгода немцы в условиях массированных бомбардировок произвели 12 тысяч таких летающих бомб.

По словам Касьянова, если бы сегодня Украина повторила производство ракет Фау-1, то смогла бы ежедневно наносить по позициям врага и по его тылам удары по 200 ракет суммарной мощностью вдвое больше, чем КАБы, которыми враги бомбят Силы обороны.

"Может кто-то думает, что это сложно? — Отнюдь. Конструкция ракеты проста настолько, что ее можно повторить в школьном кружке авиамоделирования. Автопилот, электроника стоит 2-3 тысячи долларов, и ее можно легко заказать на АлиЭкспресс. Пульсирующий реактивный двигатель – это просто труба из жаропрочной стали, чертеж которой легко найти в Интернете; любители каждый день строят такие двигатели, ставят их на автомобили, ракеты, катера, планеры, и только Украина почему-то не может. Стыдно",

– заявил Касьянов.

По его словам, даже богатые американцы вернулись к производству этих простых, дешевых реактивных моторов, разумно полагая, что ударный беспилотник должен быть простым и недорогим средством уничтожения врагов.

"А мы жуем сопли, и жалуемся на вражеские КАБы",

– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты активно применяют по позициям Сил обороны управляемые авиабомбы.