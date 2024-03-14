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Пора перестать «жевать сопли». Военный предложил эффективное решение по российским КАБам

Есть способ как можно эффективно противодействовать российским КАБам, об этом заявил военный Юрий Касьянов. По его словам, необходимо перейти на изготовление более мощных и в то же время дешевых ракет Фау-1

сегодня, 18:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Юрий Касьянов напомнил, что еще 13 июня 1944 года немцы запустили по Лондону первые десять крылатых ракет Фау-1. Тогда половина из них упала после старта, половина – достигла цели, нанеся удар боеголовкой полтонны весом. В общей сложности, по его словам, к концу войны по Британии было запущено более 10 тыс. ракет, из которых только треть преодолела Ла-Манш, но достигшие цели разрушили треть Лондона.

Пора перестать «жевать сопли». Военный предложил эффективное решение по российским КАБам

Юрий Касьянов

Фау-1 в то время были весьма совершенными боевыми летающими машинами – две тонны весом, из которых четверть – боевая часть, пульсирующий реактивный двигатель, автопилот, запуск с катапульты, низкая стоимость, массовое производство. Как подчеркнул военный, за полгода немцы в условиях массированных бомбардировок произвели 12 тысяч таких летающих бомб.

По словам Касьянова, если бы сегодня Украина повторила производство ракет Фау-1, то смогла бы ежедневно наносить по позициям врага и по его тылам удары по 200 ракет суммарной мощностью вдвое больше, чем КАБы, которыми враги бомбят Силы обороны.

"Может кто-то думает, что это сложно? — Отнюдь. Конструкция ракеты проста настолько, что ее можно повторить в школьном кружке авиамоделирования. Автопилот, электроника стоит 2-3 тысячи долларов, и ее можно легко заказать на АлиЭкспресс. Пульсирующий реактивный двигатель – это просто труба из жаропрочной стали, чертеж которой легко найти в Интернете; любители каждый день строят такие двигатели, ставят их на автомобили, ракеты, катера, планеры, и только Украина почему-то не может. Стыдно",
– заявил Касьянов.

По его словам, даже богатые американцы вернулись к производству этих простых, дешевых реактивных моторов, разумно полагая, что ударный беспилотник должен быть простым и недорогим средством уничтожения врагов.

"А мы жуем сопли, и жалуемся на вражеские КАБы",
– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты активно применяют по позициям Сил обороны управляемые авиабомбы.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02xArGBVcGTXqu9jVt5DC3MJyiNmc3ge6Yszs68j8P3EbKsBQKo3sZkdwrSAwEJyZ6l
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Обсуждения

Гк

сегодня, 19:02

Можна тільки гадати, чи ж замислювався п.Касьянов над тим, наскільки важкою ціллю була б V1 для будь-якої системи ППО, ба навіть ПЗРК. Щоб це собі уявити, можна хоча б ознайомитися з ТТХ ракети в вікіпедії. Підкажу: вона була хай і масовою, але досить таки повільною. досить успішно її збивали тогочасні зенітно-гарматні комплекси


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