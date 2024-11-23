Пора отступать: под Кураховым ситуация становится критической

В Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию следует принять решение об организованном отходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"Как всегда, горячо на Кураховском направлении. Часть наших войск зажата в "кишке" Ильинка-Успеновка. И я пока не до конца понимаю замысел держать подразделения в полуокружении, где между твоими флангами расстояние составляет максимум 5 км. Единственное правильное решение — отходить на рубеж Константинопольских высот. Нет смысла сражаться за разбитые села в донецких степях, когда надо спасать людей и боеспособные бригады", - подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что отступать нужно тогда, когда есть еще силы на контролируемость.

В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

"Россияне давят – мы героически отражаемся, но на части отрезков должны отступать", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, изменение ядерной доктрины России — это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне осуществляли штурмы, использовав семь единиц техники и десантников. Он отметил, что оккупанты штурмуют из района Ровнополя, чтобы выйти на трассу Новоселка — Великая Новоселка.