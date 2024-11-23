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Пора отступать: под Кураховым ситуация становится критической

Оккупанты продолжают продвигаться на Кураховском направлении

сегодня, 17:34
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Марьян Ощановский

В Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию следует принять решение об организованном отходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Пора отступать: под Кураховым ситуация становится критической

РФ наступает на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"Как всегда, горячо на Кураховском направлении. Часть наших войск зажата в "кишке" Ильинка-Успеновка. И я пока не до конца понимаю замысел держать подразделения в полуокружении, где между твоими флангами расстояние составляет максимум 5 км. Единственное правильное решение — отходить на рубеж Константинопольских высот. Нет смысла сражаться за разбитые села в донецких степях, когда надо спасать людей и боеспособные бригады", - подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что отступать нужно тогда, когда есть еще силы на контролируемость.

В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

"Россияне давят – мы героически отражаемся, но на части отрезков должны отступать", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, изменение ядерной доктрины России — это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне осуществляли штурмы, использовав семь единиц техники и десантников. Он отметил, что оккупанты штурмуют из района Ровнополя, чтобы выйти на трассу Новоселка — Великая Новоселка.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UZkmjdb6nt2TjBmELPCT65FafCSM8teDmKx1v2h616qvT3GNZDXpU3kPnRHEjXGTl&id=100000878673787
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