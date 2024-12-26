Пора отходить: в Курахово назрела критическая ситуация

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Марьян Ощановский
На Кураховском направлении к северу от Курахового российские захватчики забрали под контроль Солнцевку и все посадки между Солнцовкой и Старыми Тернами, рассказал военный с позывным "Мучной".
РФ окружает Курахово. Фото из открытых источников
По словам военного, для того, чтобы враг физически не перерезал трассу боеснабжения, бойцы ВСУ активно "насыпают" россиянам в районе Разлива-Константинополя и Улаклы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать ", — добавил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая — россияне этого не примут. Вторая — это трудно "продать" европейскому населению", — заявил дипломат ЕС.
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