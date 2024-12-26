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Пора отходить: в Курахово назрела критическая ситуация

Россияне продолжают обходить город с юга

26 декабря 2024, 23:17
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Марьян Ощановский

На Кураховском направлении к северу от Курахового российские захватчики забрали под контроль Солнцевку и все посадки между Солнцовкой и Старыми Тернами, рассказал военный с позывным "Мучной".

Пора отходить: в Курахово назрела критическая ситуация

РФ окружает Курахово. Фото из открытых источников

"Враг продолжает обходить Курахово с юга, тем самым оставляя наш гарнизон на ТЭС и Трубном заводе без последних путей коммуникации. Также россияне готовятся атаковать промзону города и сильно поджимают села Шевченко и Петропавловку", — сообщил "Мучной".

По словам военного, для того, чтобы враг физически не перерезал трассу боеснабжения, бойцы ВСУ активно "насыпают" россиянам в районе Разлива-Константинополя и Улаклы.

"Только это и позволяет более-менее держать оборону в городе и "кармане", из которого пора выбираться, поскольку "ловить" там нечего. Пора уже занимать оборону в других селах, которой, конечно же, нет. Вот эта неловкость и безразличие не делать того, что спасет жизнь украинских военных, приводит к большому поражению и гибели нашего войска", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать ", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая — россияне этого не примут. Вторая — это трудно "продать" европейскому населению", — заявил дипломат ЕС.



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Источник: https://t.me/muchnoyairborne/11136
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