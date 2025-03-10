Пора готовить оборону: Сумщине грозит наступление РФ

Российская армия продолжает наступать в Курской области. Спустя время враг может перенести боевые действия на территорию Сумской области.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

В связи с новыми угрозами, военный эксперт Богдан Мирошников призвал представителей власти готовить Сумскую область к обороне от возможного наступления РФ.

"Ну что ж, надеюсь, Сумское направление к обороне будет готово. Конечно, не прямо сейчас, но все же. Мразоты из болот обязательно попытаются там штурмовать", — написал он.

Как известно, украинская армия продолжает терять позиции в Курской области РФ, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. Офицер ВСУ выразил надежду, что украинской армии все же удастся стабилизировать ситуацию в Курщине. "Знаю, что никто из командиров не понесет ответственность. Но, возможно, хоть после того, что сейчас происходит на Курщине, военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла сточивать бригады и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.