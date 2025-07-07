Попадания по ТЦК: россияне снова пытаются сорвать мобилизацию

Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли воздушные удары по Харькову и Запорожью с использованием ударных дронов-камикадзе. Под прицел снова попали военные объекты — зафиксированы попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и рядом территорию. Аналогичная атака произошла и у Запорожского областного ТЦК.

Атака рф на ТЦК

По предварительным данным, в результате удара в Запорожье ранения получил один военнослужащий. В Харькове — по меньшей мере трое пострадавших. Их состояние пока уточняется.



На местах работают спасатели, медики и правоохранители. Идет ликвидация последствий атаки и фиксация военного преступления в России.



Такие удары еще раз доказывают: враг сознательно пытается сорвать мобилизацию в Украине.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что В российском порту Усть-Луга, неподалеку от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на танкере "Эко-Визард", который перевозил жидкий аммиак. По предварительной информации, инцидент произошел при загрузке — взрыв прогремел в районе машинного отделения.

В результате аварии произошла утечка аммиака. Погрузка на судне была срочно остановлена, на место выехали аварийные службы. Официальные представители заявляют, что "угрозы для экологии нет", но эксперты предостерегают: реальные последствия могут проявиться позже, ведь речь идет о чрезвычайно токсичном веществе. В настоящее время причина взрыва официально не установлена. Среди возможных версий – техническая неисправность или целенаправленная диверсия.











