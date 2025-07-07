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Попадания по ТЦК: россияне снова пытаются сорвать мобилизацию

Атаки дронами по ТЦК: враг ударил по Харькову и Запорожью, ранены.

7 июля 2025, 11:41
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Ткачова Марія

Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли воздушные удары по Харькову и Запорожью с использованием ударных дронов-камикадзе. Под прицел снова попали военные объекты — зафиксированы попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и рядом территорию. Аналогичная атака произошла и у Запорожского областного ТЦК.

Попадания по ТЦК: россияне снова пытаются сорвать мобилизацию

Атака рф на ТЦК

По предварительным данным, в результате удара в Запорожье ранения получил один военнослужащий. В Харькове — по меньшей мере трое пострадавших. Их состояние пока уточняется.             

На местах работают спасатели, медики и правоохранители. Идет ликвидация последствий атаки и фиксация военного преступления в России.                        

Такие удары еще раз доказывают: враг сознательно пытается сорвать мобилизацию в Украине.                

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что В российском порту Усть-Луга, неподалеку от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на танкере "Эко-Визард", который перевозил жидкий аммиак. По предварительной информации, инцидент произошел при загрузке — взрыв прогремел в районе машинного отделения.
В результате аварии произошла утечка аммиака. Погрузка на судне была срочно остановлена, на место выехали аварийные службы. Официальные представители заявляют, что "угрозы для экологии нет", но эксперты предостерегают: реальные последствия могут проявиться позже, ведь речь идет о чрезвычайно токсичном веществе. В настоящее время причина взрыва официально не установлена. Среди возможных версий – техническая неисправность или целенаправленная диверсия.






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Источник: https://t.me/landforcesofukraine/24835
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