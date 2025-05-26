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Понимает ли Трамп, что Путин его обманывает: Макрон объяснил ситуацию

Макрон предполагает, Трамп стал понимать, что его обманывает Путин в вопросе войны в Украине.

26 мая 2025, 15:57
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Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что американский президент Дональд Трамп "осознал", как его обманывает российский диктатор Владимир Путин по поводу войны в Украине.

Понимает ли Трамп, что Путин его обманывает: Макрон объяснил ситуацию

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон во время посещения стран Юго-Восточной Азии высказал предположение, что Трамп теперь понимает ложь Путина. По его словам, российский диктатор заявлял о якобы готовности к началу мирного процесса, однако продолжает осуществлять атаки по Украине.

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру — он врал. То, что происходит в Украине, неприемлемо и крайне серьезно. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений", — сказал Макрон.

Также Макрон считает, что Россия дестабилизирует ситуацию и порядок не только в Украине, но и в других частях мира. Французский президент обратился к традиционным покупателям российского вооружения Индонезию и Вьетнам, которые теперь ищут альтернативы.

"Россия, ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию, а не только Европу", — добавил Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон выставил новое требование Путину. Президент Франции призвал российского диктатора пойти на перемирие с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников объяснил, может Трамп реально нажать на Путина. По его словам, президент США не имеет такого влияния на главу Кремля, а если бы имел, то этот механизм уже мог использовать раньше Джо Байден.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/26/7212409/
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