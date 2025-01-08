Встреча в формате "Рамштайн" может стать последней: тревожное сообщение из Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что встреча международных партнеров Украины в формате "Рамштайн", которая запланирована на 9 января, может оказаться последней. По его словам, новая администрация США во главе с Трампом может изменить формат сотрудничества по помощи Украине.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Как сообщает издание 300 Polityka, Владислав Косиняк-Камиш рассказал о возможности смены встреч контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн". По его словам, формат "Рамштайн" был создан при содействии министра обороны США Ллойда Остина и предусматривает поддержку Украины более широкую, чем НАТО. Однако избранный президент США Дональд Трамп может изменить формат заседаний.

"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация, пожалуй, предложит другую форму этих мер. Я считаю, что НАТО должна взять на себя большую обузу, чем сейчас", — сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Альянс должен лучше защищать. логистический хаб в Ясенке.

Министр обороны Польши рассказал, что пригласил несколько коллег для встречи, чтобы обсудить возможное изменение формата "Рамштайн", а также помощь Украине.

"Я пригласил министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии на понедельник на следующей неделе через видеосвязь с министром Умеровым из Украины. Это будет очень важная встреча большой пятерки, мы также будем говорить об этих изменениях", — сказал Косиняк-Камыш.

Ожидается, что во время заседания "Рамштайна" 9 января планируется составить план обороноспособности Украины до 2027 года, в том числе с большим пакетом помощи от США.

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