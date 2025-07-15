Помощь США не станет панацеей: каких изменений требуют военные

Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении помощи Украине – речь идет о предоставлении оружия и систем противовоздушной обороны. Однако украинские военные сдерживают оптимизм, указывают, что слова Трампа могут нести другой смысл, а также, что Украине нужно быстро проводить "работу над ошибками".

Украина-США. Фото из открытых источников

Основатель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что заявления президента США о поддержке Украины и возможном возобновлении военной помощи действительно могут оказать положительное влияние как на фронт, так и на тыл. По его словам, поставки критически важных систем ПВО, боеприпасов и даже наступательного вооружения поможет Украине усилить оборону и снизить террор мирных городов. Еще одним шагом вперед он назвал продажу оружия Украине через НАТО. Также, по его словам, ожидается усиление санкционного давления на Россию.

"Но разговоров уже было слишком много. Пора переходить к конкретным действиям. Если эти шаги дойдут до реализации — это будет существенным прорывом. Но я сомневаюсь. Зная Трампа, он может перепутать "17 Patriot" из "17 ракет до Patriot". А главное – раньше уже было много громких слов, но реальных шагов мы так и не увидели. Звучит новый термин "50 суток", это 2 сентября. Посмотрим”, — заметил Немичев.

Он подчеркнул, что не следует забывать, что оружие это лишь часть уравнения.

"Без продолжения реформы армии, без изменений внутри самой системы обороны и наведения порядка в военном управлении, внешняя помощь будет только временным подспорьем", — убежден Немичев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп установил дедлайн для Путина.