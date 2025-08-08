Полукольцо слабеет: стало известно о реальной угрозе крайне важному городу

В районе Покровска российские войска сосредоточили значительные силы и резервы, позволяющие им совершать поступательное движение, сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "Radio NV".

Фото: из открытых источников

"Враг сформировал группировку более 110 тысяч военнослужащих вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Кроме того, туда направили дополнительные резервы, в том числе операторов дронов. В самом Покровске и его окрестностях они уничтожают все движущиеся цели. Такая ситуация сейчас сложилась в городе", – пояснил Романенко.

Он также отметил, что противник перерезал важные логистические маршруты с северо-востока, из-за чего у украинских защитников все меньше возможностей для эффективной поставки.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Ее можно улучшить лишь при условии усиления наших подразделений личным составом, резервов которого, мягко говоря, очень мало. Также нужно наносить удары по войскам, технике и вооружению врага, которые расположены вокруг агломерации. Кольцо окружения сужается: сначала это было полукольцо, а теперь охват. городе", – добавил генерал.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отметил угрожающую ситуацию в Покровске. Он подчеркнул, что враг сменил тактику, увеличил численность войск и активизировал применение бронетехники, однако украинские силы удерживают позиции.

Важность сдерживания наступления в Сумской области отметили и журналисты The Wall Street Journal, которые подчеркнули, что отсутствие успехов российских сил и контрнаступление ВСУ свидетельствуют о неспособности Москвы проводить масштабные и эффективные операции.

