Полукольцо слабеет: стало известно о реальной угрозе крайне важному городу
Полукольцо слабеет: стало известно о реальной угрозе крайне важному городу

Игорь Романенко сообщил, что в настоящее время российские дроны уничтожают все движущиеся цели в районе города.

8 августа 2025, 11:20
Автор:
Клименко Елена

В районе Покровска российские войска сосредоточили значительные силы и резервы, позволяющие им совершать поступательное движение, сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "Radio NV".

Полукольцо слабеет: стало известно о реальной угрозе крайне важному городу

Фото: из открытых источников

"Враг сформировал группировку более 110 тысяч военнослужащих вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Кроме того, туда направили дополнительные резервы, в том числе операторов дронов. В самом Покровске и его окрестностях они уничтожают все движущиеся цели. Такая ситуация сейчас сложилась в городе", – пояснил Романенко.

Он также отметил, что противник перерезал важные логистические маршруты с северо-востока, из-за чего у украинских защитников все меньше возможностей для эффективной поставки.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Ее можно улучшить лишь при условии усиления наших подразделений личным составом, резервов которого, мягко говоря, очень мало. Также нужно наносить удары по войскам, технике и вооружению врага, которые расположены вокруг агломерации. Кольцо окружения сужается: сначала это было полукольцо, а теперь охват. городе", – добавил генерал.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отметил угрожающую ситуацию в Покровске. Он подчеркнул, что враг сменил тактику, увеличил численность войск и активизировал применение бронетехники, однако украинские силы удерживают позиции.

Важность сдерживания наступления в Сумской области отметили и журналисты The Wall Street Journal, которые подчеркнули, что отсутствие успехов российских сил и контрнаступление ВСУ свидетельствуют о неспособности Москвы проводить масштабные и эффективные операции.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором отметил полную поддержку Францией установление режима прекращения огня в Украине. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте в социальной сети X.



Теги:

