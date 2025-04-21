Получит ли Украина долгожданные Taurus: дипломат озвучил неоднозначные перспективы

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Клименко Елена
В новом коалиционном соглашении будущего правительства Германии говорится о намерении усилить военную поддержку Украины. Об этом заявил бывший посол Германии в Украине (2008–2012 гг.) Ганс-Юрген Гаймзет.
Ракеты Taurus. Фото: DW
По его мнению, западным странам следует изменить подход к заявлениям РФ о возможной эскалации, возникающей в ответ на передачу Украине нового вооружения. По словам Гаймзета, Россия фактически не прекращала эскалацию с момента начала полномасштабной агрессии.
Между тем, военный аналитик Олег Катков отметил, что согласно утечке разговора руководства немецких Воздушных сил, Германия потенциально способна передать Украине до сотни ракет Taurus – вероятно, в два этапа по 50 единиц.
Катков считает, что хотя эти ракеты не гарантируют молниеносную победу, их поставка станет важным шагом для укрепления обороноспособности Украины. Он также подчеркнул, что Taurus давно вышли за пределы простого оружия – сегодня они стали политическим символом.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в РФ запаниковали в связи с потенциальной передачей Киеву немецких крылатых ракет Taurus. В случае их использования против объектов на территории РФ российская сторона будет рассматривать это как прямое вмешательство Германии в военный конфликт на стороне Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
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