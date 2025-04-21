Получит ли Украина долгожданные Taurus: дипломат озвучил неоднозначные перспективы

В новом коалиционном соглашении будущего правительства Германии говорится о намерении усилить военную поддержку Украины. Об этом заявил бывший посол Германии в Украине (2008–2012 гг.) Ганс-Юрген Гаймзет.

Ракеты Taurus. Фото: DW

"Я убежден, что Фридрих Мерц как новый канцлер будет активнее действовать на поддержку Украины и будет стремиться объединить партнеров в совместных усилиях для ее защиты. Что касается ракет Taurus, то никто не станет заранее обещать России, что Германия не будет передавать их Украине. Но главный вопрос — действительно ли именно сейчас эти ракеты являются критически важными".

По его мнению, западным странам следует изменить подход к заявлениям РФ о возможной эскалации, возникающей в ответ на передачу Украине нового вооружения. По словам Гаймзета, Россия фактически не прекращала эскалацию с момента начала полномасштабной агрессии.

"Нападение на Сумы было расценено не только немецкими военными, но и потенциальным канцлером как очередной акт жестокой агрессии — преступление против мирного населения. Ракетный обстрел, унесший жизни как гражданских, так и спасателей, является ярким примером бесчеловечной тактики российской стороны", — подчеркнул он.

Между тем, военный аналитик Олег Катков отметил, что согласно утечке разговора руководства немецких Воздушных сил, Германия потенциально способна передать Украине до сотни ракет Taurus – вероятно, в два этапа по 50 единиц.

Катков считает, что хотя эти ракеты не гарантируют молниеносную победу, их поставка станет важным шагом для укрепления обороноспособности Украины. Он также подчеркнул, что Taurus давно вышли за пределы простого оружия – сегодня они стали политическим символом.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в РФ запаниковали в связи с потенциальной передачей Киеву немецких крылатых ракет Taurus. В случае их использования против объектов на территории РФ российская сторона будет рассматривать это как прямое вмешательство Германии в военный конфликт на стороне Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.