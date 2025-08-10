Получит ли Путин в награду украинские территории: в МИД сделали решительное заявление

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин не получит от Украины никаких вознаграждений или подарков для его одобрения. По словам украинского министра, Россию может остановить сила, которая заставит Кремль прекратить войну в Украине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отреагировал на недавние сообщения в СМИ и заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможных обменов территориями или уступок Украины для прекращения войны. По словам Сибиги, Украина не будет задабривать агрессора.

"Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что Украина поддерживает установление мира, основанного на международном праве.

"Мы остаемся привержены обеспечению справедливого и крепкого мира, основанного на Уставе ООН и международном праве, вместе с нашими партнерами из США и Европы", — добавил Сибига.

Также министр перепостил видео обращение Владимира Зеленского, в котором президент объяснил, в чем состоит план Путина и как российский диктатор хочет получить украинские территории через уступки Запада.

