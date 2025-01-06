В украинской армии в скором времени может появиться уникальное медицинское подразделение, призванное масштабировать оказание помощи в зоне боевых действий. Его создание уже поддержал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Медицинская служба Интернационального легиона ВСУ.

Фото: Medical Service International Legion

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поддержал инициативу создания отдельного медицинского подразделения в ВСУ. Этот шаг призван масштабировать и организовать медицинскую помощь военным непосредственно на передовой. Идею предложила Медицинская служба Интернационального легиона ВСУ, которая более двух лет активно работает в самых горячих точках.

Украинские военнослужащие заслуживают лучшей медицинской помощи. Для кого-то это пафосные слова. Для нашего подразделения это твердое убеждение, которое мы исповедуем на службе каждый день. Это наш принцип, – говорится в сообщении.

В течение двух с половиной лет подразделение проводило эвакуацию раненых, обеспечивало стабилизацию состояния бойцов и обучало медицинских работников в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Медики сталкиваются с многочисленными трудностями, но постоянно ищут способы решения проблем и совершенствуют подходы к оказанию помощи. За это время опытом и наработками служба делилась на конгрессах, конференциях и в коммуникациях с командованием.

Мы старались улучшить уровень оказания медицинской помощи не только в пределах нашего подразделения, но и создать предпосылки для получения надлежащей медицинской помощи каждым военнослужащим. Вы знаете, что нашей целью было создание отдельного медицинского подразделения, которое позволит организационно масштабировать наш опыт и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий, добавили в Медицинской службе Интернационального легиона ВСУ.

На встрече с Главнокомандующим представители службы представили свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения, которое позволит использовать их уникальный опыт на более широком уровне. И эта инициатива получила одобрение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российская группировка в Курской области сейчас находится примерно на том же уровне, что и в августе прошлого года, когда Силы обороны Украины начали операцию в этом регионе. Даже подкрепление в виде военных из КНДР не улучшило состояние оккупационных войск в этом регионе.