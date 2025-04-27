Получил ли Зеленский в Риме ультиматум от Трампа: в чем его суть

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели короткую, но важную встречу в Ватикане перед церемонией прощания с Папой Франциском. Это были их первые переговоры после непростого визита Зеленского в Вашингтон в феврале.

Зеленский и Трамп

Как отметил эксперт-международник Станислав Желиховский, эта встреча состоялась на фоне попыток Трампа достичь договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией. По его словам, Трамп предупреждал: если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, США могут свернуть свои дипломатические инициативы.

При этом следует помнить, что ранее Трамп заявлял о необходимости оставить Крым под контролем России, что противоречит украинской позиции.

"Дискуссии продолжаются. Стороны еще разрабатывают возможные варианты мирного соглашения между Украиной и Россией", — отметил Желиховский.

Кроме того, он подчеркнул, что ставить точку в переговорах рано — обмен мнениями продолжается и в ближайшие дни ожидаются дальнейшие контакты. По словам эксперта, есть шансы на поиск компромисса, удовлетворяющего как Украину, так и США.

Белый дом также оценил переговоры положительно, назвав встречу Зеленского и Трампа "очень продуктивной". В то же время нет информации о каких-либо серьезных разногласиях или конфликтах во время обсуждений.

По словам Желиховского, перед началом переговоров к лидерам подошли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, что свидетельствует о продолжении диалога с участием европейских партнеров.

"Вопрос в том, на что согласятся Россия и Владимир Путин. В Кремле положительно восприняли переговоры спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с Путиным. Но они, скорее всего, обсуждали вариант прекращения огня на условиях, неприемлемых для Украины", – сказал Желиховский.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что переговоры длились около трех часов, что свидетельствует о серьезности обсуждения различных вариантов урегулирования. Однако говорить об окончательных решениях пока еще рано.

"Украина пока не вынуждена выбирать между миром на плохих условиях и продолжением войны без поддержки США", — добавил эксперт.

В то же время, он отметил, что потерю дипломатической или военной поддержки Соединенных Штатов сейчас обсуждать преждевременно. Каков будет результат переговоров и приблизит ли он к прекращению огня — покажет время.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе раскрыли все предложения Трампа по поводу войны, которые стали шоком для Украины.



