Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал применение деликатных методов в работе разведчиков, в частности использование услуг секс-работниц. В ответ на вопрос журналистки Рамины Эсхакзай по поводу моральных ограничений для военных разведчиков, он заявил, что в отдельных случаях, если это помогает достичь оперативной цели, такие действия не являются проблемой — особенно если речь идет о людях, не состоящих в браке.

Буданов признал, что украинская разведка получает информацию через эскорт.

"Возможно, это звучит неприятно для кого-нибудь или безнравственно. Но что делать, если это один из путей достижения цели? Я не вижу в этом никакой реальной проблемы. Это вопрос этики, но никто никого к этому не принуждает. Если у человека нет семьи — то какая здесь проблема?" – отметил Буданов.

В продолжение разговора глава ГУР признал, что в отдельных операциях украинская разведка действительно использует секс-работниц или представительниц эскорта, когда это дает реальные разведывательные результаты.

"Вы даже не представляете, сколько мужчины рассказывают, когда хотят показать, какие они крутые… Мы получали уникальную информацию именно от секс-работниц. Там говорилось о вещах, о которых мы вообще не могли бы узнать другим путем", — объяснил глава разведки.

Буданов подчеркнул, что речь идет не о системе или стандартной практике, а об индивидуальных ситуациях, когда источник информации или обстоятельства требуют нестандартного подхода. Он также подчеркнул, что разведка не прибегает к подобным методам без крайней необходимости и с учетом этической стороны вопроса.



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