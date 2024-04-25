Получат ли мужчины за границей повестки. В Минобороны дали объяснение

Нереально организовать выдачу повесток мужчинам, находящимся за границей, заявил представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Именно поэтому, по его словам, работники ТЦК не будут работать вне Украины.

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По его словам, у Минобороны нет полномочий, чтобы комментировать решение министерства иностранных дел, впрочем все же можно отметить, что вручение повесток мужчинам, находящимся за пределами Украины, выглядит нереальным.

При этом Лазуткин подчеркнул, что после того, как закон о мобилизации вступит в силу, а произойдет это 18 мая, мужчины призывного возраста, которые находятся как в Украине, так и за рубежом, должны в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные. По его словам, сделать это можно будет также через электронный кабинет военнообязанного.

При этом спикер Минобороны подчеркнул, что тем мужчинам, которые находятся за границей, не нужно специально возвращаться в Украину, чтобы обновить свои военно-учетные данные. По его словам, мужчины смогут обновить свои данные в консульствах или через электронный кабинет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля МИД ограничил доступ находящимся за рубежом украинским мужчине доступ к получению консульских услуг. Действующие власти уже обвинили в том, что таким образом они хотят заставить мужчин вернуться в Украину и заставить их идти служить на фронт. При этом есть мнение, что даже "уловки" от МИД не заставят мужчин возвращаться, особенно, если они заплатили за выезд кругленькую сумму. Эксперты считают, что очень вероятно мужчины будут задумываться над тем, чтобы принять гражданство других стран.



