Полтавщине досталось больше всего: в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку РФ

Во время ночной комбинированной атаки врага почти все ракеты были направлены в Полтавскую область. Некоторые цели удалось сбить, но также есть попадания. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.

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"Подавляющее большинство ракет летело на Полтавщину. Они были разных типов, удар носил комбинированный характер — направлен на газодобывающую отрасль", — отметил Игнат.

Он уточнил, что это не первая атака врага на этот регион и другие. Ранее подобные удары наносились по газовой инфраструктуре на Львовщине и Ивано-Франковщине.

"Основной проблемой является одновременный запуск баллистических, крылатых и управляемых авиационных ракет, а также "Шахедов", что затрудняет их обнаружение и уничтожение. Результаты пока уточняются, и не разглашаются. Некоторые ракеты были сбиты, другие подавлены с помощью РЭБ, но, к сожалению, есть и попадание", — сказал он.

Что касается ночи 10 февраля, то в Полтавской области были слышны взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет в направлении этого региона.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне совершили очередную атаку на энергосистему Украины, в частности, на газовую инфраструктуру, из-за чего в нескольких областях были введены экстренные отключения электроэнергии.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 февраля оккупанты совершили комбинированную атаку ракетами разных типов — воздушного, наземного и морского базирования — на объекты газовой промышленности в Полтавской области. Для этого враг использовал до 19 ракет разных типов. В то же время, информация о результатах работы противовоздушной обороны пока уточняется.

Кроме того, ночью враг применил 124 "Шахеда" и другие типы беспилотников. Удалось сбить 57 дронов, еще 64 беспилотника-имитатора были уничтожены в результате потерь на локациях.

Из-за вражеских ударов пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская область. В Черкасской области есть сообщения о двух пострадавших. Также в результате взрывной волны были повреждены объекты в Киевской области. В Бориспольском районе пострадали детсад и две школы — одна действующая, а другая новостройка. В зданиях выбиты стекла, двери и окна. Повреждены также детская площадка и частный дом.

"Комментарии" уже писали, что российские войска в ночь на вторник, 11 февраля, нанесли ракетный удар по Полтавской области. Под атакой оказались объекты "Нефтегаза". По предварительным данным, повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.