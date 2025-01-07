"Польские трансплантологи бьют рекорды за счет органов убитых украинских военных": что известно

Пропаганда России активно распространяет очередную дезинформацию, что "польские трансплантологи бьют рекорды" за счет органов убитых украинских военных. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Фейк о черной трансплантологии

Манипулируя статистическими цифрами роста количества пересадок органов в Польше с 2021 года, пропагандисты России распространяют ложь о якобы массовой доставке самолетами тел погибших с линии фронта на территорию Польши для "продажи органов".

"Эти вбросы являются откровенным абсурдом и частью продолжающейся с 2014 года крупной дезинформационной кампании россиян "Черная трансплантология". Цель этой кампании – дискредитация Украины, деморализация украинского общества и сил обороны Украины", – пишут в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети активно распространяются такие заявления с призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации. Этот контент является классическим примером рекламы, использующей фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"Попыток прорыва врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны России, в том числе с применением авиации, и угроза продолжения враждебной диверсионной деятельности", — сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центру.

Ситуацию в северном регионе также прокомментировал начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко: "Таких попыток на территории района не было. По крайней мере, я такой информации не владею".