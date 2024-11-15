Польшу упрекнули в ЦПД СНБО: посоветовали соседней стране посмотреть на карту

Украинские защитники более двух лет сдерживают российскую агрессию и защищают родную землю. При этом чиновники европейских стран время от времени упрекают Украину якобы в неблагодарности за полученную помощь. На днях такие мнения высказал министр обороны Польши. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, о чем не стоит забывать европейским странам, сообщает портал “Комментарии”.

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Польша не просто помогает Украине, а помощью скорее спасает себя от войны на несколько фронтов. Те, кто в соседней стране думают иначе, могут открыть карту и посмотреть, что ждет, если не помогать Украине. А также сосчитать, сколько это будет стоить, не только в денежном эквиваленте”, — отметил руководитель ЦПИ.

Он отметил, именно поэтому его всегда удивляют комментарии о "втягивании Польши в войну". Андрей Коваленко отметил, что Польша уже два года спасается от войны посредством Украины.

"А еще можно переслушать главу МИД страны-агрессора Сергея Лаврова о желаемых границах НАТО без Польши", — предупредил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше продолжают привлекать украинцев-добровольцев, которые после обучения пополнят ряды Сил обороны в Украине. 12 ноября состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за границей, на прохождение военной службы в рядах Украинского легиона.

Представитель командования Украинского легиона, подполковник Петр Горкуша отметил, что базовый курс подготовки продлится 35 дней.

Сколько украинцев присоединились к легиону, читайте по ссылке.